Martín Palermo llevó a Platense a la final de la Copa Argentina y palpitó un posible cruce con Boca

Platense volvió a hacer historia bajo la conducción de Martín Palermo tras sellar su pase a la final de la Copa Argentina 2026. Luego de superar una dura batalla frente a Atlético Tucumán en Salta —con igualdad 1-1 en los noventa minutos y una victoria 5-4 en la definición por penales gracias a la figura del arquero Juan Pablo Cozzani—, el Titán analizó el presente de su equipo y no le esquivó a las preguntas sobre un posible choque decisivo contra Boca Juniors.

Atlético Tucumán vs Platense: el "Calamar" venció al "Decano" en los penales y clasificó a la final de la Copa Argentina

En declaraciones con TyC Sports, el ídolo xeneize expresó de forma abierta su anhelo de ver al club de La Ribera consagrarse en sus distintas competencias. “¿Si quiero que Boca sea campeón de la Sudamericana? Sí, pero quiero que sea campeón de todo. Si clasifica a la Libertadores por la tabla anual o ganando el torneo continental, abre mejores perspectivas. La Copa Argentina lo veremos cuando toque”, señaló, remarcando que una coronación auriazul por otros caminos podría beneficiar las aspiraciones internacionales del propio Calamar.

Martín Palermo al frente de Platense

Cautela, convicción y la semifinal que resta resolverse

A pesar de la especulación futbolera sobre el cruce, el DT de la entidad de Vicente López fue categórico al pedir prudencia, recordando que la otra llave aún no está definida. “Es el deseo de que Boca gane todos los frentes que tiene. Después veremos, todavía tienen que jugar su partido. No hay que apresurarse”, aclaró sobre el compromiso que sostendrán el Xeneize y Banfield.

En relación con el rendimiento de sus dirigidos, Palermo remarcó la evolución del plantel en comparación con procesos anteriores, destacó que la clasificación se dio por la convicción y el hambre de gloria del grupo, más allá del factor suerte en la tanda desde los doce pasos.

Además, afirmó ver a un grupo mucho más maduro y consolidado que en la anterior definición que le tocó disputar en el club. Por último, recordó la buena producción de Platense cuando le tocó medirse de local frente al conjunto xeneize recientemente.

¿Cuándo se define el rival de Platense?

El segundo finalista del certamen federal saldrá del cruce entre Boca Juniors y Banfield, pactado para el sábado 14 de noviembre a las 19:00 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El vencedor del duelo mendocino obtendrá el boleto directo a la gran final del 2 de diciembre, donde ya aguarda Platense. De avanzar el elenco de La Ribera, la definición tendrá un condimento emotivo muy especial, enfrentando al máximo goleador de la historia xeneize contra el club de sus amores en busca de un nuevo trofeo.

BP