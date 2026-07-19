Cuántos títulos oficiales tiene la Selección de España

La Selección Española de Fútbol, conocida mundialmente como "La Roja", ha vivido una transformación histórica en las últimas décadas. Tras años de estar bajo la sombra de las grandes potencias, el equipo nacional español ha demostrado una efectividad letal en instancias decisivas, sumando un total de 6 títulos oficiales a nivel de selección absoluta.

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El palmarés de la selección mayor de España

La vitrina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) refleja una jerarquía indiscutible, especialmente en el continente europeo:

1 Copa Mundial de la FIFA: La histórica conquista en Sudáfrica 2010, que marcó un antes y un después en el fútbol del país.

4 Eurocopas: España se erige como la selección más ganadora de la historia del torneo continental, con títulos obtenidos en 1964, 2008, 2012 y 2024.

1 UEFA Nations League: El trofeo más reciente en su vitrina, correspondiente a la edición 2022-23.

Éxitos juveniles y olímpicos: una fábrica de talento

El dominio español no se limita al primer equipo. La estructura de formación ha sido clave para nutrir a la absoluta, logrando una impresionante cantidad de trofeos en competencias oficiales menores y olímpicas:

Juegos Olímpicos : España cuenta con 2 medallas de oro (Barcelona 1992 y París 2024), reafirmando su capacidad de formar jugadores de élite en el ámbito Sub-23.

Torneos Continentales de Menores: Su base de trabajo es elogiada en todo el mundo, con un total de 5 Eurocopas Sub-21, 12 Eurocopas Sub-19 y 9 Eurocopas Sub-17.

BP