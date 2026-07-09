Francia vs Marruecos: el polémico penal que cobró Facundo Tello y la tremenda atajada de Bono a Mbappé

El duelo de cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos en Boston sumó una gran controversia en el primer tiempo. El árbitro argentino Facundo Tello quedó en el ojo de la tormenta al sancionar un polémico penal a favor del conjunto galo.

Todo nació de un contraataque letal comandado por Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid encaró a pura velocidad y, al pisar el área, cayó al suelo tras un cierre al límite del defensor Noussair Mazraoui. Tello, convencido de lo que vio, no dudó un segundo y señaló el punto fatídico de manera inmediata.

La polémica se instaló de inmediato por la naturaleza del contacto. Desde las cabinas, el VAR, también comandado por un argentino, Hernán Mastrángelo, revisó la acción minuciosamente para analizar el cruce de Mazraoui sobre el crack francés.

Tras unos momentos de tensión, la tecnología ratificó la decisión inicial de Tello, por lo que el juez principal ni siquiera tuvo que acercarse a la pantalla a repasar la jugada en el campo de juego.

Mbappé, quien venía de ser el héroe de Francia en la ajustada victoria ante Paraguay precisamente gracias a un penal sancionado vía VAR, asumió la responsabilidad de abrir el marcador desde los doce pasos. Sin embargo, la historia esta vez fue muy diferente.

Frente a él se plantó Yassine Bounou. El arquero marroquí, que ya traía el antecedente de ser la gran figura en la eliminación a Países Bajos en los octavos de final, agigantó su figura, adivinó la intención de la estrella del Merengue y le tapó el remate de manera espectacular.

FMZ