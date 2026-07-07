La Selección Argentina busca el pasaje a cuartos del Mundial 2026 ante Egipto en una jornada histórica: la impactante marca que alcanza hoy

Tras la victoria frente a Cabo Verde, la Selección Argentina de Lionel Messi llega a Atlanta con un objetivo claro: despejar dudas y avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026. El escenario, el Mercedes-Benz Stadium, no será uno más. Además del duelo estelar entre Messi y Mohammed Salah, el encuentro ante Egipto representa el partido número 500 de la Selección Argentina por los puntos (FIFA, Conmebol o bicontinentales).

Bajo el arbitraje del francés François Letexier, el equipo busca celebrar esta cifra redonda con una clasificación que confirme su candidatura al título en lo que podría ser la última Copa del Mundo para ambos capitanes.

Argentina vs Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026

El camino de una leyenda: 1916 a 2026

La historia oficial comenzó el 6 de julio de 1916, en un Torneo Sudamericano donde la Albiceleste goleó 6-1 a Chile en Buenos Aires. Desde aquel debut hasta hoy, Argentina ha disputado 499 encuentros oficiales, con un saldo impresionante: 297 victorias, 112 empates y 90 derrotas.

Este recorrido no solo se mide en números, sino en gloria: 23 títulos oficiales adornan las vitrinas, incluyendo 3 Mundiales (1978, 1986, 2022), 16 Copas América, 2 Copas de Campeones Conmebol-UEFA, una Copa Confederaciones y un Campeonato Panamericano.

La Selección Argentina en el Mundial 2026

Desglose de la mística ganadora de la Selección Argentina

La competitividad argentina se reparte en distintos frentes que han consolidado su jerarquía mundial:

Copa América: El escenario donde más ha brillado, con 208 partidos (133 victorias).

Eliminatorias Sudamericanas: 171 encuentros, consolidándose como potencia continental.

Copa Mundial de la FIFA: 92 partidos con un sólido balance de 51 triunfos.

Otros certámenes: El registro incluye participaciones destacadas en el Campeonato Panamericano, Juegos Olímpicos, Copa Confederaciones y la moderna Finalissima.

Con el peso de la historia sobre sus hombros, el equipo de Lionel Messi saldrá al campo de Atlanta no solo buscando el boleto a la siguiente fase, sino también honrar una tradición centenaria de éxito y pasión en su partido número 500.

BP