“No me pongo a pensar si estoy como quería. Si un mes y medio atrás hubiera firmado llegar como sea a una semifinal”, declaró Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al Argentina vs Inglaterra de esta tarde.

Desde que asumió las riendas de la Albiceleste en 2018, el DT nacido en Pujato logró un récord impactante: clasificó a la semifinal en cada uno de los cinco torneos de formato eliminación directa que disputó. Con un plantel consolidado y el liderazgo indiscutido de Lionel Messi, el combinado nacional buscará sellar su pasaje a un nuevo partido definitorio, manteniendo la mística que caracteriza a este proceso histórico.

Argentina vs Inglaterra se miden en semifinales del Mundial 2026

Semifinales: un techo que se volvió trampolín

Lionel Scaloni llevó a la Argentina a las semifinales de la Copa América 2019, la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y este Mundial 2026. De las cuatro definiciones anteriores, solo en su debut copero en 2019 no logró meterse en el partido por el título. En aquella oportunidad Argentina cayó ante Brasil y luego le ganó a Chile el tercer puesto.

A partir de allí, cada vez que el equipo de Scaloni pisó una semifinal, terminó la historia dando la vuelta olímpica.

Scaloni y el éxito de estar

Lionel Scaloni hizo de la gestión del grupo una marca registrada. Con declaraciones medidas y pura efectividad en sus decisiones, el entrenador logró comandar una renovación orgánica en la Selección Argentina, dejando atrás años de frustraciones para moldear un ciclo coronado de gloria.

Con una base definida y retoques mínimos, Scaloni supo leer momentos y contó con la personalidad suficiente para tomar decisiones a la hora del armado. Con tres títulos en los cuatro torneos de eliminación directa que ya completó, el de Pujato tiene la vara por las nubes.

En este sentido, Scaloni fue claro en la previa a Inglaterra: “Creo que tenemos que darle un valor enorme a lo que hemos conseguido”, declaró pidiendo poner sobre la mesa el mérito de estar entre los cuatro mejores una vez más.

Todas las semifinales del Ciclo Scaloni

Copa América 2019 – Brasil 2 vs Argentina 0 (Argentina finalizó tercera)

Copa América 2021 – Argentina 1 (Lautaro Martínez) – Colombia 1 (Argentina ganó por penales y fue campeón vs Brasil)

Copa Mundial 2022 – Argentina 3 (Lionel Messi y Julián Álvarez x 2) vs Croacia 0 (Argentina fue campeón vs Francia)

Copa América 2024 – Argentina 2 (Julián Álvarez y Lionel Messi) vs Canadá 0 (Argentina fue campeón vs Colombia)

NZ