Real Madrid prepara una oferta histórica por Enzo Fernández para complacer a Mourinho

El Real Madrid se prepara para un verano movido. Con la hoja de ruta marcada por la dirección deportiva, el club ya tiene cerradas o muy avanzadas las incorporaciones de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Bernardo Silva. Sin embargo, la guinda del pastel podría tener nombre propio: Enzo Fernández.

Qué necesita la Selección Argentina para avanzar a los 16avos de final del Mundial tras el Hat Trick de Messi contra Argelia

Según informan diversos medios europeos, la entidad merengue ya ha establecido los primeros contactos con el entorno del jugador, alcanzando un principio de acuerdo en las condiciones personales de un eventual contrato. El siguiente movimiento será sentarse a negociar con el Chelsea. Aunque el equipo londinense no tiene intención de desprenderse de una de sus piezas clave, son conscientes de que, si el deseo del futbolista es salir, el traspaso podría concretarse por una cifra cercana a los 140 millones de euros, buscando recuperar la inversión realizada en 2023.

Enzo Fernández

La petición expresa de José Mourinho

El regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid promete cambios drásticos, y el portugués ha sido contundente: quiere a Enzo Fernández para comandar su proyecto. El técnico considera que la jerarquía y el despliegue del argentino son los elementos que le faltan a su estructura táctica para aspirar a todo.

La situación de Enzo en Londres ha sumado tensión en las últimas semanas. Tras verse involucrado en un incidente disciplinario con el Chelsea por unas declaraciones donde expresaba su afinidad por la capital española, el jugador se mantiene como capitán y referente, pero su mirada parece estar cada vez más lejos de Stamford Bridge.

José Mourinho

El futuro de Enzo Fernández tras la Copa del Mundo

Con 25 años y consolidado como uno de los mejores mediocampistas del planeta, Enzo Fernández vive un momento de madurez profesional. Actualmente enfocado en su desempeño con la Selección Argentina —donde acaba de ser titular ante Argelia y se prepara para el duelo contra Austria—, el jugador ha preferido postergar cualquier decisión definitiva.

Aunque tiene contrato vigente con los Blues hasta 2032, la seducción de vestir la camiseta del club más poderoso del mundo es un factor determinante. Una vez finalizada su participación en la Copa del Mundo, se espera que el culebrón acelere su resolución, con Florentino Pérez dispuesto a realizar una de las operaciones más costosas del mercado para complacer a su nuevo entrenador.

Trayectoria de Enzo Fernández

Enzo Fernández comenzó su carrera en las divisiones inferiores de River Plate, donde se consolidó como una pieza fundamental bajo la dirección de Marcelo Gallardo tras una destacada cesión en Defensa y Justicia, club con el que conquistó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.

Su salto a Europa se produjo en 2022 al fichar por el Benfica, donde su rendimiento estelar lo catapultó al estrellato mundial. Su consagración definitiva llegó con la Selección Argentina al ganar el Mundial de Qatar 2022, torneo en el que fue premiado como el Mejor Jugador Joven.

A principios de 2023, protagonizó un traspaso récord al Chelsea, consolidándose rápidamente como capitán y uno de los líderes indiscutidos del mediocampo en la Premier League.

BP