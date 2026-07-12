La agenda deportiva para este domingo 12 de julio tras la pausa del Mundial 2026

Tras la definición de los cuartos de final, donde la Selección Argentina logró sellar su boleto a semifinales, el Mundial 2026 entra en una pausa. Con los cruces de semifinales confirmados, el domingo 12 de julio se presenta como una jornada de transición ideal para disfrutar de otras disciplinas de primer nivel.

Sinner vs Zverev, el choque de titanes por la gloria eterna en Wimbledon 2026

Wimbledon 2026: El duelo cumbre por el título

El All England Club vive hoy su jornada de mayor esplendor. El tenis mundial tiene los ojos puestos en la final individual masculina, que enfrentará a dos de los mejores jugadores del circuito: el italiano Jannik Sinner (1°) frente al alemán Alexander Zverev (2°).

Horario: 12:00 (hora de Argentina).

TV: ESPN / Disney+.

Sinner vs Zverev

Copa Argentina: 16avos de final en marcha

La competencia federal no se detiene y aprovecha el receso mundialista para continuar con su camino. Hoy se disputa un encuentro fundamental:

Independiente Rivadavia vs. Tigre: 16:15 hs.

TV: TyC Sports.

Copa Argentina

Agenda de la Primera Nacional

El ascenso argentino sigue con su calendario habitual. Todos los encuentros pueden seguirse a través de la plataforma LPF Play.

Gimnasia (J) vs. Chacarita: 15:00

Colón vs. Central Norte: 15:30

Racing (Cba) vs. Acassuso: 16:00

Güemes (SE) vs. San Martín (SJ): 16:00

Agropecuario vs. Temperley: 16:00

Midland vs. Quilmes: 16:00

Godoy Cruz vs. Def. de Belgrano: 16:30

Gimnasia y Tiro vs. Patronato: 17:00

San Martín (T) vs. Almagro: 18:00

Primera Nacional

Primera División Femenina

El fútbol femenino también dice presente en la grilla de este domingo con los siguientes duelos (disponibles en LPF Play):

Newell's vs. Independiente: 15:00

Talleres vs. Lanús: 16:00

BP