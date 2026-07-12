La espera terminó. En una temporada donde la jerarquía ha dictado el ritmo del circuito, Wimbledon 2026 corona hoy a su nuevo rey. La Cancha Central del All England Tennis Club será el escenario de una batalla épica entre Jannik Sinner, el indiscutido líder del ranking ATP, y Alexander Zverev, quien busca consolidar su momento estelar con su primer título en Londres.

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El camino de Sinner, el número uno, a la consagración

Jannik Sinner llega a esta final como un verdadero vendaval. El italiano no solo ha ratificado su posición en la cima del ranking mundial, sino que ha demostrado una madurez impropia de su edad. En semifinales, el mundo fue testigo de una exhibición de poder: con un saque infalible y una devolución implacable, Sinner barrió en sets corridos al eterno Novak Djokovic. Tras haber llegado a la definición el año pasado, el italiano llega con el hambre de revancha y la ambición de reafirmar que el presente del tenis le pertenece.

Jannick Sinner en Wimbledon 2026

Zverev, ante el desafío de romper su techo

Por su parte, el alemán Alexander Zverev vive un presente de ensueño. Tras dejar atrás sus fantasmas en otras superficies y demostrar que su juego se adapta a la perfección al césped londinense, "Sascha" ha dado un golpe sobre la mesa. Su camino no fue sencillo: superó con contundencia a Taylor Fritz —rompiendo una racha negativa de siete caídas consecutivas— y dejó en el camino a Arthur Fery para superar por primera vez su histórico techo de cuarta ronda en Wimbledon. Con la mira puesta en lo que sería su segundo Major consecutivo, el alemán llega a Londres con la confianza necesaria para enfrentar al mejor del mundo.

Alexander Zverev en Wimbledon 2026

Guía para seguir la gran final

El mundo del deporte se paraliza este domingo para ver quién alzará el trofeo en la Catedral del Tenis. Aquí tienes todos los detalles para no perderte ni un segundo del encuentro:

Horario: 12.00 (hora de Argentina).

Transmisión: En vivo a través de la señal de ESPN y la plataforma Disney+.

Estadio: Cancha Central del All England Tennis Club, Londres.

BP