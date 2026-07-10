Alexander Zverev aplastó el sueño británico de Arthur Fery y jugará su primera final en Wimbledon

Alexander Zverev se topó con una gran oportunidad en Wimbledon 2026 y no tuvo complicaciones para tomarla. El número 3 del Ranking ATP y segundo preclasificado por la baja de Carlos Alcaraz disputó la primera semifinal de su carrera en la Catedral ante Arthur Fery, tenista británico que había entrado al torneo con Wild Card.

Alexander Zverev en Wimbledon 2026

Zverev trabajó duro en una primera mitad pareja, tensa, en donde Sascha imprimió toda su jerarquía durante el tie break, ganándolo 7-0. La barrida fue un punto de quiebre para el partido, y tras un primer set de casi una hora el alemán terminó necesitando menos prácticamente la mitad para quedarse con el segundo.

Arthur Fery en Wimbledon 2026

Arthur Fery, tenista británico de 23 años que es 114° del mundo y llegó al torneo por invitación, fue la gran revelación de Wimbledon 2026. Quemó naves en la tercera manga pero no le alcanzó para contrarrestar el gran nivel de Zverev, quien terminó ganando 7-6(0), 6-2 y 6-4 en 2 horas y 13 minutos.

Semifinales de Wimbledon en llamas: Sinner vs Djokovic y Zverev ante el milagro local de Arthur Fery

Alexander Zverev es finalista de Wimbledon y va por su segundo Grand Slam

Zverev, de 29 años, jugará su segunda final consecutiva de Grand Slam tras haber logrado en Roland Garros 2026 el primer título grande de su carrera. Alexander firmó la mejor actuación en Wimbledon, y estará por primera vez en la definición de la Catedral.

Alex Zverev en Wimbledon 2026

Con esta clasificación, Alexander Zverev tendrá presencia en los cuatro Grand Slam, habiendo sido finalista de Australia (2025), París (2024 y 2026) y Estados Unidos (2020). Su rival saldrá del duelo que Jannik Sinner y Novak Djokovic disputarán a continuación.

NZ