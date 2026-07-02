Wimbledon: Alexander Zverev despliega su mejor tenis y avanza con firmeza

Alexander Zverev (3° del ranking ATP) continúa demostrando su gran estado de forma en el césped londinense. En su presentación por la segunda ronda de Wimbledon, el alemán impuso su jerarquía desde el primer minuto, desplegando un juego sólido que dejó sin respuestas a Valentin Royer.

La superioridad de Zverev quedó clara desde el inicio del encuentro, logrando dominar el primer set con un contundente 6-1. Lejos de bajar la intensidad, el alemán mantuvo la presión en la segunda manga, consiguiendo un quiebre clave que le permitió ampliar su ventaja y encarrilar el partido hacia una victoria cómoda.

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Resolución en un tie-break cerrado

La resistencia del francés se hizo notar recién en el tercer set, el tramo más parejo de la jornada. Ambos jugadores intercambiaron quiebres, forzando la definición a una instancia de máxima tensión. Sin embargo, Zverev demostró mayor temple en los puntos decisivos y se adjudicó el tie-break por 7-3, sentenciando el triunfo tras poco más de dos horas de juego.

Próxima parada: Marcos Giron

Con esta victoria, el alemán ya tiene la mente puesta en su siguiente objetivo. En la tercera ronda, Zverev se medirá ante el estadounidense Marcos Giron. El duelo promete ser una prueba de mayor exigencia para el número 3 del mundo, quien busca consolidar su camino en el torneo más prestigioso del circuito y mantenerse firme en la lucha por el título.

BP