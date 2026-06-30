Francisco Comesaña pisó fuerte en el debut de Milán y dejó atrás el trago amargo de Wimbledon

El tenista argentino Francisco Comesaña aplastó este martes al checo Matthew Donald por 6-1 y 6-2 en su debut en el Challenger 75 de Milán, Italia. El marplatense de 25 años, actual número 91 del ranking mundial de la ATP, impuso toda su jerarquía sobre el polvo de ladrillo europeo en un encuentro que liquidó en poco más de una hora de juego.

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El máximo preclasificado del cuadro principal del certamen italiano no le dio opciones a su rival, ubicado en el puesto 499 del escalafón. Francisco Comesaña exhibió un nivel sólido desde el fondo de la cancha, quebrando el servicio del checo de 21 años en reiteradas ocasiones para cerrar un marcador sumamente abultado.

Este triunfo representa una rápida descarga anímica para el argentino, quien venía de sufrir una frustración en la clasificación para Wimbledon tras caer en su estreno frente al español Alejandro Moro Cañas. De regreso en la superficie roja, el jugador recuperó las buenas sensaciones y ratificó su condición de favorito a pelear por el título.

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Con el boleto a la segunda ronda asegurado, el jugador nacional buscará estirar su buen presente para meterse entre los ocho mejores del torneo. En los octavos de final, el máximo favorito de la llave se medirá mano a mano ante el alemán Diego Dedura-Palomero.

El plantel de tenistas argentinos en tierras italianas tuvo una jornada ideal, ya que además de la victoria de Comesaña, su compatriota Facundo Díaz Acosta también selló su pasaje a la próxima instancia tras vencer en sets corridos al colombiano Miguel Tobón.

LT.