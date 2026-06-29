La sangría argentina en Wimbledon se cortó con el triunfo de Solana Sierra (56), única argentina en el cuadro individual femenino, que derrotó a la húngara Anna Bondár (74) por 6-3, 5-7 y 7-5. Sol le dio algo de aire a la legión nacional que había iniciado con cinco derrotas en fila el cuadro masculino.

Solana Sierra

Solana Sierra tuvo un gran comienzo de partido, lideró con solvencia la primera manga y luego trabajó duro ante una rival que emparejó las acciones y supo ponerla en aprietos. Todo se definió en un tercer set donde la marplatense levantó dos match points, y terminó cerrando una gran victoria en la catedral.

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Solana Sierra ratificó su buen presente y enfrentará a Coco Gauff en Wimbledon

Fue la cuarta victoria de Solana Sierra en Wimbledon, donde ya había ganado tres partidos en la edición 2025, su único antecedente.

Ahora Sol tendrá un duelo durísimo de segunda ronda ante Coco Gauff, número siete del Ranking WTA de discreta performance en el césped de la Catedral.

NZ