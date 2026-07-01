Novak Djokovic ganó en Wimbledon: barrió a Stéfanos Tsitsipas en tres sets corridos

Después de un debut con algunas dudas e irregularidades ante el chino Wu Yibing, Novak Djokovic recuperó su versión más demoledora. Este miércoles, el serbio barrió por completo al griego Stefanos Tsitsipas con un contundente 6-3, 6-4 y 6-2 y avanzó a la tercera ronda de Wimbledon.

Novak Djokovic

En apenas 1 hora y 40 minutos de juego, Nole eliminó al histórico tenista griego, que llegó a ocupar el tercer puesto del ranking ATP. Ahora deberá medirse con el francés Arthur Rinderknech, quien viene de eliminar al estadounidense Martin Damm.

Autoridad total y paternidad estirada

El actual número 8 del ranking ATP brindó una clase magistral de efectividad. En el primer set, a Djokovic le alcanzó con aprovechar su única oportunidad de quiebre en el cuarto game para ponerse 3-1 y encarrilar el parcial.

En la segunda manga, el encuentro se mantuvo parejo hasta el 4-4, momento exacto en el que el ganador de 24 Grand Slams dio el zarpazo letal para quebrar y ponerse dos sets arriba.

Ya en el tercero, la resistencia del griego (actual 87° del mundo) se desmoronó. Aunque Tsitsipas intentó una última reacción heroica con un doble punto de quiebre cuando el serbio sacaba 5-2 para cerrar el partido, Djokovic reaccionó a tiempo y liquidó la historia.

De esta manera, el historial entre ambos quedó sumamente inclinado para el de Belgrado, quien ostenta una racha implacable: el griego no le gana desde 2019 y perdió en 13 de los 15 enfrentamientos del historial.

Nole se suma en el cuadro de los mejores a otros pesos pesados que también avanzaron este miércoles, como el vigente campeón y gran favorito Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime y Daniil Medvedev.

A sus 39 años, el siete veces campeón en el All England Club mantiene intacto el hambre de gloria. Djokovic sabe que está ante una oportunidad histórica en Londres: conquistar su 25° título de Grand Slam para estirar aún más su leyenda en el deporte mundial.

FMZ