El tercer Grand Slam de la temporada no fue positivo para la legión argentina, sin embargo Wimbledon 2026 prepara un viernes con dos semifinales de alto impacto. El camino de Jannik Sinner hacia su bicampeonato en All England Club se cruza con la leyenda de Novak Djokovic, uno de los que más veces ganó el título en la historia.

Arthur Fery, revelación de Wimbledon 2026

Por otro lado habrá dos debutantes en la instancia, con perfiles muy distintos. Alexander Zverev, segundo preclasificado al torneo que jugará semis de Wimbledon por primera vez, y el británico Arthur Fery, que entró al torneo con Wild Card y es 114 del ranking ATP.

Djokovic vs Sinner: Duelo de campeones en La Catedral

La máxima atención estará puesta en el cruce que protagonizarán Jannik Sinner y Novak Djokovic, duelo entre quien domina la escena del tenis y quien supo conquistarla durante más de una década. El número 1 del mundo busca su segundo título en Wimbledon, tras ser campeón en 2025, pero en frente tendrá al máximo ganador de Grand Slams, quien reinó siete veces en la Catedral.

Novak Djokovic en Wimbledon 2026

Novak Djokovic ganó un maratónico duelo de cuartos de final ante Félix Auger-Aliassime, jugando más de cinco horas. El serbio de 39 años, número 8 del Ranking ATP, fue semifinalista de los cuatro Grand Slam de 2025 y finalista en el último Australia.

Pesadilla de la legión argentina en la Catedral: Wimbledon se quedó sin singlistas argentinos en el tercer día

Tras perderse por lesión Roland Garros, Djoko sigue buscando otro torneo grande. Su último título en GS remonta al US Open 2023, temporada que fue finalista en los cuatro y solo cayó en Wimbledon.

El sueño británico y una gran chance para Zverev

La gran historia del torneo la escribe Arthur Fery (114° del ranking), quien ingresó por una invitación y ya emuló la gesta de Goran Ivanisevic en 2001 al meterse desde la Wild Card a los cuatro mejores. Tras desmantelar al italiano Flavio Cobolli por 6-4, 7-6 y 6-0, el joven que festeja sus 24 años el domingo de la final recibió el saludo de la Reina Camilla y sueña en grande. Enfrente tendrá a un durísimo Alexander Zverev. El alemán barrió a Taylor Fritz por 6-4, 6-4 y 6-2 para cortar su mala racha y avanzar por primera vez a esta instancia en Londres.

Novak Djokovic en Wimbledon 2026

Sascha Zverev buscará su segunda final de GS de la temporada tras lograr en Roland Garros el primer título de Grand Slam de su carrera. El alemán, número 3 del Ranking ATP, jugará la única semifinal que le faltaba entre los cuatro grandes.

Para Fery el desafío no solo es personal, sino también en representación de la casa. Entre 1937, tras el tricampeonato de Fred Perry, y 2025 el torneo de Wimbledon tuvo solamente un ganador británico, el escocés Andy Murray, campeón en 2013 y 2016.