Linda Noskova se coronó campeona de Wimbledon tras ganarle una final dramática a Muchova

A sus 21 años, Linda Noskova escribió la página más gloriosa de su carrera profesional al consagrarse campeona de Wimbledon, consiguiendo así el primer Grand Slam de toda su corta historia.

En una vibrante definición 100% checa sobre el césped de la Cancha Central del All England Lawn Tennis Club, la joven joya del circuito femenino derrotó a su compatriota Karolína Muchová por 6-2, 5-7 y 6-3, en dos horas y 27 minutos de batalla.

La gran final en la mítica catedral londinense arrancó con temperaturas que rozaron los 29 grados y ante la atenta mirada de una espectadora de lujo en las tribunas: la legendaria Martina Navratilova, máxima ganadora histórica del torneo con nueve coronas.

Nosková, que llegaba al partido decisivo en el puesto 12 del ranking de la WTA, golpeó primero mostrando una enorme solidez desde el fondo. Quebró el saque de Muchová (9°) en el cuarto y octavo game para llevarse con autoridad el primer set por un contundente 6-2.

Linda Noskova, campeona de Wimbledon 2026

En el segundo parcial, el partido ganó en dramatismo. Aunque Nosková volvió a quebrar y sacó para campeonato, donde llegó a disponer de un match point, los nervios le jugaron una mala pasada y Muchová resurgió con una racha de cinco games consecutivos, revirtiendo el marcador por 7-5 para forzar el set definitivo.

A pesar del duro golpe anímico de haber dejado escapar el triunfo, Nosková demostró una madurez asombrosa. En el inicio de la tercera manga recuperó rápidamente el foco, rompió el servicio de su rival de entrada y se colocó 3-0 arriba. Con tiros potentes y profundos, sostuvo la ventaja hasta sellar el 6-3 definitivo que la coronó como la nueva reina de Londres.

Récords y una temporada en césped implacable

Con esta consagración en el All England Club, Nosková se convirtió en la campeona más joven de Wimbledon desde Petra Kvitová en 2011.

Además, sumado al título de Mirra Andreeva en Roland Garros semanas atrás, el circuito femenino firmó una estadística inédita desde 2003: dos jugadoras de 21 años o menos conquistaron París y Londres en la misma temporada.

El césped se consolidó definitivamente como la superficie predilecta de la checa en este 2026, donde ostenta un récord arrollador de 12 victorias y apenas una derrota, habiendo conquistado previamente el WTA 500 de Berlín (tanto en singles como en dobles).

FMZ