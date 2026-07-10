Jannik Sinner tomó revancha de Novak Djokovic y defenderá el título de Wimbledon ante Zverev

El gran choque generacional entre reyes de la escena tenística terminó con un sólido triunfo de Jannik Sinner, el número 1 del mundo, que se impuso por 6-4, 6-4 y 6-4 en semifinales de Wimbledon. Novak Djokovic peleó cada punto con talento y jerarquía, pero sintió su desgastante semifinal ante Auger-Aliassime y no logró imponer condiciones en momentos sensibles.

Los quince años de diferencia entre ambos fueron una variable necesaria en el análisis, sin embargo la gran vigencia del inoxidable Nole, y su magnetismo, le dieron cuerpo a una semifinal más disputada de lo que terminó reflejando el tablero.

Novak Djokovic en Wimbledon 2026

Djokovic le había ganado a Sinner el último enfrentamiento, en semifinales del Australia Open, cortando una seguidilla de cinco triunfos para el italiano. Ahora Jannik lidera la historia de duelos directos ante Nole por 7-5.

Alexander Zverev aplastó el sueño británico de Arthur Fery y jugará su primera final en Wimbledon

Jannik Sinner va por su primer Grand Slam del año en Wimbledon

Ganador de cuatro Grand Slam, Jannik Sinner jugará su primera final del año tras ser semifinalista de Australia y caer sorpresivamente en segunda ronda de Roland Garros, con el atenuante de no haber podido aprovechar la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz.

Jannick Sinner en Wimbledon 2026

Sinner fue campeón en Wimbledon 2025 y ahora buscará el bicampeonato, tal como logró en las ediciones de 2024 y 2025 de Australia. Con 29 títulos individuales de ATP, el número 1 del mundo busca volver a coronar en la catedral.

Final de Wimbledon 2026: día, horario y cómo ver en vivo por TV

La gran final de Wimbledon 2026 se disputará este domingo 12 de julio, desde las 10.00am (Argentina) en el New England Club de Londres. El duelo podrá verse en vivo por la señal de ESPN y Disney+ en streaming.

NZ