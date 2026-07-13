“Arranca lo mejor”, aseguró Claudio Fabián Tapia en un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram. El presidente de AFA, con plena actividad en redes durante el Mundial 2026, mostró algunos detalles del último asado del plantel argentino en Kansas City antes del Argentina vs Inglaterra.

Musicalizado con el tango “Por una cabeza”, Tapia destaca en su reel desde el búnker que fue sede de la Selección Argentina desde el pasado 31 de mayo, cuando el plantel se instaló en su arribo a Estados Unidos. Allí disputó dos partidos, el debut ante Argelia con tres goles de Messi, y el reciente duelo ante Suiza, con clasificación a semifinales en tiempo extra.

Argentina cerró el búnker de Kansas City a puertas cerradas

Lionel Scaloni comandó el último entrenamiento de la Selección Argentina en Kansas City de la Copa Mundial 2026. Sin acceso a la prensa, el plantel dio continuidad a los trabajos pensando en Inglaterra.

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Con la posibilidad de cambios siempre latente en la gestión Scaloni, Argentina viene de repetir equipo titular por primera vez bajo el ala del entrenador en Mundiales. El golazo de Julián, y su desgaste, pareciera mantenerlo en el puesto, aunque Lautaro también volvió al gol.

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Paredes parece un número puesto, en un mediocampo que, con altos y bajos, no tiene demasiado para tocar. En el fondo lo mejor, con Cuti Romero y Lisandro Martínez, más los laterales que cumplen.

Así serán las próximas horas de la Selección Argentina

La delegación Argentina dirá adiós definitivo a Kansas City y volará esta noche a Atlanta, arribando a la ciudad cerca de las 23.00hs (hora Argentina).

Scaloni habla el martes en Atlanta

El martes habrá entrenamiento parcialmente abierto a la prensa acreditada, y también será turno para la conferencia de prensa de Lionel Scaloni, que hablará junto a un futbolista.

NZ