La Selección Argentina e Inglaterra jugarán la semifinal del Mundial 2026 y conseguir una entrada a pocas horas del duelo del miércoles se volvió una odisea. FIFA ofrece paquetes de hospitalidad, en una experiencia VIP, y también entradas de reventa en su plataforma oficial.

Argentina vs Inglaterra se juega en las tribunas

El Clásico Mundialista tiene atractivos por todos lados. El último baile de Lionel Messi, en su primer duelo contra Inglaterra, también desató un sismo financiero en la reventa extraoficial. FIFA también anticipó una demanda “récord” en la búsqueda de entradas para esta instancia.

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Cuánto cuesta ver Argentina vs Inglaterra en el Mundial 2026

Los tickets más económicos, ubicados en las bandejas superiores del estadio, arrancan en los 2.000 dólares. Las ubicaciones de Categoría 1, significativamente más cerca del césped, ya superan los 3.500 dólares. Los paquetes hospitality de FIFA, y sus palcos VIP , tiene valores por encima de los 10.000 dólares.

Argentina fue local en todos los estadios del Mundial 2026

Argentina vuelve al Estadio de Atlanta Stadium, un recinto vanguardista de 1.500 millones de dólares de costo que lucirá repleto, con su capacidad de 71.000 espectadores al límite de su aforo.

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El factor inglés en la búsqueda de entradas

La Selección Argentina fue local en cada uno de sus partidos durante el Mundial 2026, y aunque en la previa también se espera una mayoría albiceleste, el escenario estará repartido de otra manera. Los hinchas de Inglaterra también supieron marcar el pulso en las tribunas, copando distintas ciudades junto al equipo.

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Dos hinchas vehementes, parecidas, que indudablemente jugarán su partido afuera del césped. El ganador del choque sellará su pasaporte rumbo a la gran definición del próximo domingo en el MetLife de Nueva Jersey, lo que promete abrir un nuevo capítulo sobre entradas, reventa y los precios astronómicos de FIFA en el Mundial más cargo de la historia.

NZ