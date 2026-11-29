La Selección Argentina de tenis ya tiene hoja de ruta confirmada para iniciar su participación en la Copa Davis 2027: el conjunto albiceleste hará su presentación en condición de local frente a Eslovaquia por la primera ronda de los Qualifiers. El emparejamiento quedó sellado este domingo tras el sorteo oficial llevado a cabo en Bolonia, Italia, en la antesala de la definición de la edición 2026 entre el seleccionado anfitrión y España.

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Fechas, formato y definiciones pendientes

De acuerdo con el calendario estipulado por la organización, la eliminatoria ante el elenco europeo se disputará el 5 y 6 o el 6 y 7 de febrero de 2027. Como es habitual en esta instancia, la serie se resolverá al mejor de cinco puntos.

Más allá de tener asegurada la ventaja de jugar ante su público, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) todavía debe confirmar tanto la ciudad sede como el tipo de superficie en la que se desarrollará el cruce, dos variables clave que la entidad dará a conocer en las próximas semanas.

El posible camino hacia el Final 8

Quien logre imponerse en el duelo de febrero avanzará directamente a la segunda ronda de los Qualifiers, fase programada para disputarse entre el 17 y el 19 de septiembre de 2027, como último escalón previo al Final 8.

En caso de superar el escollo eslovaco, Argentina ya conoce a sus dos potenciales adversarios para esa instancia decisiva de septiembre:

Bélgica: si el rival es el conjunto belga, el equipo argentino volverá a ser local. El último antecedente oficial entre ambos países data de 2015, cuando los europeos se impusieron por 3-2 en Bruselas.

Mónaco: si el cruce se da frente al equipo del Principado, la localía deberá definirse mediante un sorteo, ya que no se registran enfrentamientos previos entre ambas naciones desde 1970 en adelante.

El historial albiceleste en la Ensaladera de Plata

Con el estreno frente a Eslovaquia en el horizonte, el seleccionado nacional buscará construir una nueva campaña que le permita volver a pelear por la Ensaladera de Plata. Argentina conquistó la Copa Davis en una única oportunidad, en la recordada edición de 2016, cuando derrotó como visitante a Croacia por 3-2 en la final disputada en Zagreb. Previamente, el equipo albiceleste había alcanzado otras cuatro definiciones por el título sin poder consagrarse, en los años 2006, 2008, 2011 y 2015.

BP