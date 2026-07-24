El mercado de pases de la NBA tembló este viernes con el anuncio de LeBron James, el máximo anotador de todos los tiempos, quien confirmó oficialmente que jugará las próximas dos temporadas en los Philadelphia 76ers. A sus 41 años, el Rey abandonó Los Angeles Lakers en condición de agente libre con un único objetivo entre ceja y ceja: conquistar el quinto anillo de su legendaria carrera.

LeBron James

"No lo hago por dinero": las razones del LeBron

La decisión se tomó tras semanas de pura incertidumbre donde también evaluó regresar a Cleveland Cavaliers, Miami Heat o unirse a Stephen Curry en Golden State Warriors. Finalmente, eligió la Conferencia Este: "Esta es mi última decisión. No lo hago por dinero ni por la familia. Sigo queriendo competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que se siente al ganar", expresó el propio LeBron James en su cuenta de X.

Mensaje de LeBron en X

“Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón y estoy tan emocionado de energizar una nueva base de fanáticos y comenzar este increíble viaje una vez más. Gracias LA. Miami siempre amaré y el noreste de Ohio siempre será hogar”, cerró King James su mensaje en redes.

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Los números del contrato y el proyecto de los Sixers

Según confirmó su agente Rich Paul a ESPN, la operación contempla dos años y 8 millones de dólares, con opción de jugador para el segundo curso, una cifra reducida considerando sus 52 millones previos.

LeBron James

Philadelphia 76ers venía de caer en semifinales del Este ante New York Knicks, pero armó un plantel letal. LeBron compartirá cancha con Joel Embiid, Tyrese Maxey, la joven promesa VJ Edgecombe y Jaylen Brown, figura recién llegada desde Boston Celtics.

NZ