Boca se despidió de la Messi Cup 2026 tras caer ante Ajax en los cuartos de final de la Copa Oro. El equipo Sub 16 del Xeneize no pudo sostener el buen nivel que había mostrado durante la fase de grupos y quedó afuera de la pelea por el título en el torneo internacional que se disputa en Miami y es organizado por Lionel Messi.

Los chicos de Boca con Lionel Messi

Duro golpe para las juveniles: Argentina empató sobre el final, pero quedó afuera del Mundial por penales

La eliminación llegó después de un comienzo que había alimentado la ilusión. Boca debutó con una contundente victoria por 3-0 frente al Manchester City y luego superó por 3-1 al UE Cornellà de España. En el cierre de la primera etapa, igualó 1-1 con Flamengo y se aseguró el primer puesto del Grupo D, con siete puntos y sin derrotas.

El conjunto dirigido por Enrique Álvarez comenzó perdiendo ante los neerlandeses, pero con un golazo de chilena de Benjamín Miguel Di Risio el Xeneize volvió a ponerse en partido.

Sobre el final Ajax aprovechó una desatención de Boca en el fondo, aprovechó los espacios y, a dos minutos del final, puso el 2-1 definitivo. Los europeos deberán medirse ante Palmeiras, que goleó por 6-3 a Benfica.

La Messi Cup reúne a 16 clubes juveniles de distintos países y se desarrolla en Miami hasta el 1° de noviembre. Entre los participantes están algunas de las principales canteras del fútbol mundial, como River, Barcelona, Atlético de Madrid, Palmeiras, Chelsea y el propio Ajax.

Cabe destacar que es un torneo completamente amistoso, pero enfrenta a las instituciones más prestigiosas del mundo. Los partidos son de 60 minutos y solo pueden participar menos de 16 años. Tras la fase de grupos, River es el único representante argentino en la Copa de Oro, tras la caída del Xeneize pero los terceros y cuartos, como fue el caso de Newell´s, se encuentran disputando la Copa de Plata.

LT