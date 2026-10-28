El triunfo de Boca por 1-0 ante Independiente dejó a Facundo “Jagger” Herrera como el gran protagonista de la noche, pero detrás de su cabezazo hubo una historia que empezó antes del partido. Joaquín, un nene que fue a visitar al plantel xeneize durante la concentración, le pidió que si hacía un gol de cabeza festejara moviéndose los rulos, tal como hace el defensor. Y el juvenil cumplió.

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“Fui al hotel y lo veo a Jagger. Y le dije: ‘Si hacés un gol de cabeza contra Independiente, festejalo así’. Y él me dice: ‘Ojalá’”, relató Joaquín. El chico, que cumplió nueve años esta semana, contó la secuencia con orgullo y explicó por qué se identifica tanto con el futbolista: “Yo cuando me corto el pelo siempre me lo dejo como Jagger”.

La promesa tuvo su recompensa en Avellaneda. Cuando el clásico parecía encaminarse hacia un empate sin goles, Herrera apareció a los 43 minutos del segundo tiempo para conectar de cabeza un centro de Sebastián Villa y poner el 1-0 definitivo. Después de convertir, el defensor se llevó las manos a sus rulos y realizó el festejo que le había pedido el pequeño hincha.

Tras el encuentro, el propio Herrera explicó el origen del gesto. “Un chico me había dicho en la concentración si podía hacer ese festejo porque él también tenía rulos”, contó. Y agregó: “Me hizo acordar Lea Brey, mi primer gol se lo dediqué a él”. El arquero fue quien le recordó el pedido en medio de la emoción del partido.

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La visita de Joaquín al hotel había sido organizada por su papá, Diego, que buscó la manera de acercarlo a los jugadores de Boca para que viviera un momento especial antes de su cumpleaños. El encuentro terminó convirtiéndose en algo mucho más grande: el nene no solo conoció a su ídolo, sino que también vio cómo cumplía su pedido en un clásico y le dedicaba el primer gol de su carrera en Primera.

Después del partido, Joaquín volvió a agradecerle al defensor y dejó en claro lo que significó para él: “Me lo dedicó a mí, y además yo cumplía años hoy”. Antes de despedirse, le hizo otro pedido: “Gracias por dedicarme el gol, ojalá hagas otro”. Una historia sencilla, de esas que conectan a los futbolistas con los hinchas más chicos, que quedó ligada a una victoria importante para Boca.