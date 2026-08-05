La FIFA sigue en la mira y uno de los jugadores más influyentes de los últimos años explotó. En medio de las fuertes controversias e investigaciones que salpican la gestión de Gianni Infantino, con el polémico proyecto de privatización en el centro de las críticas, el portugués Luis Figo rompió el silencio y pidió su renuncia de forma pública.

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Luis Figo

A través de sus redes sociales, la leyenda fue categórico al solicitar la dimisión inmediata del ítalo-suizo como máxima autoridad de la Casa Madre del fútbol.

"Hoy me uno a otros de todo nuestro deporte y pido que Gianni Infantino renuncie como Presidente de la FIFA", comenzó el contundente texto difundido por el exfutbolista del Real Madrid y Barcelona.

Sin guardarse nada, Figo apuntó directo contra la conducta de Infantino, asegurando que el dirigente suizo traicionó los compromisos asumidos al inicio de su mandato: "Infantino ha degradado el cargo que prometió elevar. Ha mentido, engañado e intentado engordar su propio nido a expensas del deporte que se supone que debe servir".

El comunicado oficial de Figo

Asimismo, la publicación enfatizó en el creciente aislamiento que enfrenta el mandatario dentro del ecosistema del fútbol mundial, salpicado por el rechazo masivo de diversos estamentos a los intentos de privatización e injerencia corporativa en las estructuras tradicionales de la disciplina.

"Ha perdido el apoyo de su personal senior, sus asesores más cercanos, la inmensa mayoría de las personas que dedican sus vidas a este deporte e incluso, al parecer, del ganador del Premio FIFA al Deporte por la Paz", profundizó el exjugador en su descargo.

Para concluir, Figo cerró su mensaje con un llamado de urgencia para lograr un cambio de rumbo institucional antes de que el impacto sea irreversible: "Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar el fútbol. Debería irse. Ahora".

Gianni Infantino

El posicionamiento de Figo cobra un volumen político aún mayor considerando su trayectoria en la política deportiva. Si bien no forma parte ni ha integrado el organigrama de la FIFA, su relación con el ente regulador siempre se dio desde la oposición.

En 2015 fue candidato a la presidencia del organismo para competir contra Sepp Blatter, contienda de la que terminó retirándose tras denunciar públicamente una marcada falta de transparencia en el proceso electoral.

En la actualidad, el exjugador se desempeña como consejero de fútbol y embajador de la UEFA, cargo que ocupa desde 2017 trabajando junto al presidente Aleksander Čeferin, quien también apuntó contra Infantino hace unos días.

FMZ