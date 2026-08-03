River Plate: el tema no es si Coudet sigue, la pregunta es ¿hasta cuándo aguanta sin ganar?

El apoyo de la dirigencia que no evalúa tomar ninguna decisión drástica, la llegada esta semana de dos refuerzos más que pueden ser Francisco Ortega y Thiago Almada para completar el plantel y los apoyos explícitos como los de Enzo Francescoli y Marcos Acuña, son resortes de la continuidad de Eduardo Coudet. Pero, el gran interrogante es: ¿Hasta cuándo pueden resistir estos resortes?

River cae en picada: los hinchas millonarios cantaron en contra de la directiva tras la derrota ante Central

La racha de derrotas históricas tienen un límite. Nunca pasó que arranque un torneo local con tres derrotas y sin goles y desde 1911 que no perdía 5 partidos oficiales seguidos. Además no hay que olvidar la eliminación en la Copa Argentina. Por eso todo hace indicar que el punto de inflexión será la Copa Sudamericana. Cuesta imaginar o sospechar que si no pasa a cuartos en el torneo continental sus chances de completar el contrato hasta fin de años tengan alguna posibilidad cierta.

Varias fuentes consultadas del club aseguran que no hay ni una posibilidad de despido. Agregar que si bien entienden el malestar popular, las protestas y el reclamo para que llamen a Ramón Díaz, hay una línea de conducción que va a cuidar al entrenador que fueron a buscar cuando se terminó el ciclo de Gallardo. Al igual que Coudet están convencidos que cuando complete el plantel y tenga un buen partido va a despegar. Todo está disponible para que el DT salga de este pésimo momento con el equipo.

Quedan los dos partidos contra Independiente Santa Fé de Bogotá por los octavos de la Sudamericana, los miércoles 12 y el 19 de agosto, primero de visitante y luego de local. Esa semana va a ser clave para que Coudet recobre energías y respaldo. De lo contrario, una nueva eliminación, lo hará tomar una decisión definitiva. Los socios ya fueron al hall central a protestar una vez y tendrán aún más razones para volver. Claro que por ahora la idea de que las cosas se van a revertir están en la mente del DT y del presidente Stefano Di Carlo, más allá de la razonable impaciencia de los hinchas.

River en su peor racha historica

Qué está pasando en River y cuál es la situación de cada uno de los 15 jugadores marginados en el "container"

Enzo Francescoli, con una cara que no mostró nervios, dijo a la salida del vestuario, un simple “si”, como sorprendido por la pregunta sobre si Coudet seguía. Acuña en sus redes opinó que iban a salir adelante entre todos y bancando al grupo en este momento. Cuentan que Otamendi está muy al frente del grupo para sostener la idea que van a salir al frente con Coudet y que otros referentes como Martinez Quarta, Driussi y Montiel lo acompañan muy fuerte. Pero que si no ganan, el clima será cada vez más insostenible.

Esta semana el equipo no juega y recién lo hará el sábado próximo ante Tigre en Victoria antes de viajar a Bogotá. Tal vez con los días la tormenta amaine y con la llegada de Thiago Almada -si es que logran cerrar una operación que es muy compleja- pueda correr una brisa de alivio que anestesie un poco tantos dolores. Pero Coudet debe conseguir que el equipo salga de la insana costumbre de perder porque sino terminará siendo el que deba decir basta aunque su salida no sea ninguna solución.