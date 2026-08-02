Puntajes de Boca vs Newell's por el Torneo Clausura 2026

Boca se recupero sobre el final y terminó igualando 2-2 frente a Newell's por la tercera fecha del Torneo Clausura. El Xeneize mostró pasajes de buen fútbol, pero volvió a sufrir en defensa y pagó caro sus errores en el complemento.

Uno por uno, la calificación de los jugadores de Boca

Leandro Montero (6): Tuvo poco trabajo durante buena parte del encuentro y respondió cuando fue exigido. En los goles tuvo escasas posibilidades de intervenir, aunque no apareció con una atajada salvadora cuando el partido se complicó.

Juan Gorosito (5): Correcto en la marca y con personalidad para salir jugando. Pasó al ataque cuando pudo y cumplió en un partido exigente por su sector, salió sustituido sobre el cuarto de hora final.

Lautaro Di Lollo (5): Arrancó firme, ganando varios duelos, pero en el complemento perdió solidez junto al resto de la defensa. Le costó controlar los envíos al área.

Ayrton Costa (4): Buen primer tiempo, imponiéndose físicamente ante los delanteros rivales. En la segunda mitad sufrió las pelotas cruzadas y Boca volvió a mostrar fragilidad defensiva.

Lautaro Blanco (7): Uno de los mejores del equipo. Fue una salida permanente por la izquierda, ganó profundidad y colaboró constantemente en ataque sin descuidar demasiado la marca.

Santiago Ascacíbar (8): Mucho despliegue y recuperación en la mitad de la cancha. Sostuvo el equilibrio del equipo durante varios pasajes, aunque terminó sintiendo el desgaste cuando Newell's adelantó sus líneas. En su rol más llegador, pudo concretar y puso el 1-0

Leandro Paredes (8): El conductor de Boca. Se hizo dueño de la pelota, manejó los tiempos y fue el futbolista que más claridad aportó en cada ataque. Cuando pasó por sus pies, el equipo jugó mejor.

Leonel Flores (7): Mucho sacrificio por la banda y movilidad para ofrecerse como opción. Desde el inicio tuvo muchas gambetas efectivas y precisión de cara a los centros, parece que llegó para quedarse.

Tomás Aranda (6): Participó activamente en la gestación de las mejores jugadas ofensivas. Se movió por todo el frente de ataque y como siempre, fue el que manejó el ritmo.

Sebastián Villa (7): Desequilibró con su velocidad y generó varias situaciones de peligro. Cada vez que encaró obligó a retroceder a la defensa rival y fue uno de los más incisivos, siendo este su mejor partido desde su vuelta.

Miguel Merentiel (3): Errático, a destiempo y sin buena resolución en los últimos metros. Uno de los capitanes de Boca atraviesa un nivel bajo, pero el Vasco sigue confiando en el como la punta de ataque.

SUPLENTES

Alan Velasco (7): Ingresó muy bien. Le dio otra dinámica al ataque y convirtió el gol del empate. Muy necesario para su situación.

Leandro Lozano (5): Entró para refrescar el equipo y aportó intensidad por su sector. Cumplió, aunque le faltó mayor incidencia con la pelota.

Milton Giménez (5): Tuvo mayor peso defensivo que ofensivo. Sobre el final, pudo poner el gol de victoria, pero aún los ingresos del ex Banfield siguen siendo muy cuestionado. El bajo nivel de ambos delanteros explica porque Boca necesita buscar un nueve.