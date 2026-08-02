River Plate vs Rosario Central, por el Torneo Clausura 2026

El estadio Monumental será escenario este domingo desde las 19.15 de un duelo clave entre River y Rosario Central, por la tercera jornada del Torneo Clausura. El Millonario necesita imperiosamente sumar su primer triunfo del semestre para calmar las aguas y darle aire al ciclo de Eduardo Coudet, mientras que el Canalla llega con la urgencia de enderezar el rumbo en medio cuestionamientos hacia el ciclo de Jorge Almirón.

El encuentro será dirigido por Nicolás Ramírez y podrá verse en vivo por la pantalla de ESPN Premium.

Qué está pasando en River y cuál es la situación de cada uno de los 15 jugadores marginados en el "container"

Cómo llega River

River atraviesa un momento crítico tras sumar dos derrotas consecutivas por la mínima ante Gimnasia y Barracas Central, marcando su peor inicio desde el Clausura 1995 y complicando sus aspiraciones en la tabla anual para clasificar a la próxima Copa Libertadores, a lo que se suma la reciente eliminación en Copa Argentina frente a Aldosivi. Esta racha negativa, que arrastra caídas del semestre anterior, deja al técnico Eduardo Coudet en la cuerda floja, al punto de que su continuidad dependerá del resultado de su próximo compromiso.

Para este partido ante Rosario Central, el equipo sufrirá bajas sensibles como las de Marcos Acuña, Mauro Arambarri y Aníbal Moreno, debiendo definir el cuerpo técnico variantes obligadas en la defensa y el mediocampo.

River Plate

Cómo llega Rosario Central

Rosario Central marcha undécimo en la Zona A tras empatar sin goles con Racing y caer previamente ante Belgrano, un flojo arranque que mantiene a Jorge Almirón bajo presión, aunque no planea realizar demasiadas modificaciones en el equipo inicial. El Canalla se medirá nuevamente ante River tras el antecedente de mayo pasado, cuando el conjunto de Eduardo Coudet lo eliminó en las semifinales del Torneo Apertura con un penal de Facundo Colidio antes de caer en la definición frente al Pirata.

River Plate vs Rosario Central: hora, TV y formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Facundo González; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

Estadísticas y minuto a minuto

BP