¿Mauro Icardi juega la Copa Libertadores?: Un equipo argentino fue a la carga por el delantero

El mercado de pases del fútbol nacional amaneció revolucionado por un movimiento totalmente inesperado. Platense, entusiasmado por su participación internacional, realizó un contacto formal con Mauro Icardi para tantear la posibilidad de sumarlo al plantel que afrontará la Copa Libertadores.

"Es una locura, pero es nuestro sueño", admitieron desde la entrañas de la dirigencia del Calamar, que trabaja contrarreloj en el armado de una propuesta económica seductora para convencer al atacante rosarino. Si bien por ahora se trató de un sondeo inicial y el futbolista se encuentra con el pase en su poder tras su salida del Galatasaray, su nombre también fue ofrecido a Boca y a River a través de intermediarios.

La tajante opinión de Maxi López sobre el posible pase de Icardi a River: "Mientras haga goles..."

El ciclo turco y el conflicto de la salida de Icardi

La estadía de Icardi en el fútbol otomano dejó números impactantes: disputó 132 partidos y convirtió 77 goles a lo largo de cuatro temporadas muy exitosas. Sin embargo, el cierre de su etapa estuvo lejos de ser el ideal.

Según trascendió en los medios locales, el delantero no quedó conforme con los manejos de la dirigencia y mantuvo cortocircuitos con parte del cuerpo técnico. Un detalle que no pasó desapercibido fue la absoluta falta de mensajes de despedida hacia el club o sus hinchas, con quienes supo tener un vínculo de idolatría. Hoy, su condición de jugador libre abre un abanico de destinos impensados.

Mauro Icardi

¿Traición en Estambul? El interés del clásico rival

Mientras su futuro en Argentina se maneja con hermetismo, en Europa aseguran que el goleador analiza alternativas para continuar su carrera y otro gigante de Turquía apareció en el radar.

De acuerdo con la prensa turca, el propio Icardi le habría hecho saber al Beşiktaş su deseo de regresar al fútbol de aquel país para afrontar un nuevo desafío profesional. Un hipotético traspaso directo al clásico rival del Galatasaray desataría un auténtico sismo en Estambul, dado el histórico nivel de rivalidad que divide a ambas instituciones.

BP