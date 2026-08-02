"No fue fácil": la revelación del Pity Martínez sobre su salida de River

El Torneo Clausura fue testigo de una de las actuaciones más descollantes de la tercera jornada. Tigre dio el golpe en condición de visitante y superó a Racing en el estadio Presidente Perón, con un Gonzalo "Pity" Martínez en un nivel sublime.

El mediocampista ofensivo se adueñó de los tiempos del partido, aportó un gol y una asistencia de jerarquía, y ratificó con creces por qué decidió aceptar el desafío de sumarse al conjunto de Victoria para relanzar su carrera profesional.

Tigre castigó las fallas de Racing y festejó un triunfazo en Avellaneda: lo venció 3-1 y sumó puntos clave en el Torneo Clausura

La verdad detrás de la salida del Pity Martínez de River

Terminado el encuentro, Martínez dialogó con la transmisión oficial de TNT Sports y no esquivó el tópico inevitable sobre su desvinculación de River Plate, ocurrida el año pasado: "Obviamente mi salida del año pasado no fue fácil, se dijeron muchas cosas. Nosotros no tenemos los micrófonos todos los días", expresó de entrada, visiblemente reflexivo.

En la misma línea, el mendocino profundizó sobre sus sensaciones en la recta final de su segundo ciclo en Núñez: "Yo siempre estuve para jugar, me sentía muy bien", remarcó, dando a entender que su partida se dio en un contexto donde sentía que aún podía aportar mucho más desde lo futbolístico dentro del campo de juego.

El agradecimiento a Tigre y la vigencia intacta

Lejos de polemizar en profundidad, el zurdo prefirió enfocar su energía en el presente y destacar el respaldo institucional y deportivo que encontró en su nuevo club. "Tigre me dio la posibilidad de demostrarlo, que eso no es poca cosa. Estoy muy agradecido", afirmó con sinceridad.

Para cerrar, el autor del histórico tercer gol en Madrid dejó en claro que su etapa competitiva está lejos de terminar: "Quiero seguir compitiendo, estoy muy bien. Tengo que hablar dentro de la cancha, es lo que me queda", sentenció, mandando un mensaje directo a propios y extraños sobre su plena vigencia.

El recorrido de un talento inagotable

El paso de Gonzalo Martínez por el fútbol argentino está indisolublemente ligado a la época dorada de Marcelo Gallardo en River. Tras arribar procedente de Huracán en su primera etapa (2014-2018), se convirtió en un pilar fundamental gracias a su desequilibrio individual, cambio de ritmo y una enorme aparición en partidos de máxima exigencia. Su hito máximo, por supuesto, se escribió en el Santiago Bernabéu en diciembre de 2018.

Tras etapas en el exterior —su paso por el Atlanta United de la MLS y su experiencia junto a Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr de Arabia Saudita—, el Pity retornó a River en 2022. No obstante, las lesiones musculares mermaron su continuidad y le impidieron asentarse como titular indiscutido, pese a sumar nuevos títulos a su palmarés.

Hoy, con la camiseta de Tigre, el volante parece haber recuperado las buenas sensaciones, la confianza y el protagonismo. Su exhibición ante la Academia confirma que la magia sigue intacta y que el Pity Martínez todavía tiene mucha tela para cortar en el fútbol argentino.

BP