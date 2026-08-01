En una noche cargada de emociones y marcada por la expectativa global, Lionel Messi volvió a sumar minutos oficiales tras disputar la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Tras arrancar en el banco, el rosarino ingresó en el complemento, revolucionó el trámite con su jerarquía habitual y rozó el gol del triunfo en el tiempo de descuento, aunque Inter Miami terminó igualando 2-2 frente a Columbus Crew.

Ovación ensordecedora y show de Messi

Pese a que los goles de Las Garzas habían llegado en el primer tiempo gracias a Luis Suárez, la gran explosión de la noche ocurrió a los 7 minutos del segundo tiempo. Lionel Messi ingresó en reemplazo de Dániel Pintér bajo una ovación atronadora de todo el Nu Stadium.

En sus primeras intervenciones, el 10 mostró su vigencia con un zurdazo al lateral de la red y una volea que pasó besando el poste tras un excelente pase del propio uruguayo.

En el descuento, y con el partido igualado, el astro rosarino estuvo a punto de vestirse de héroe con un cabezazo a quemarropa que tapó milagrosamente el arquero Patrick Schulte. No obstante, aún le quedaba una bala en la recámara.

Tan solo unos minutos después, Messi pidió la pelota en el borde del área, encaró para su derecha y todo el estadio se levantó por completo esperando el gol del triunfo. Lamentablemente, al agarrarla con derecha, el remate se fue apenas desviado por arriba del travesaño.

Cabe destacar que también se dio el regreso a las canchas de Rodrigo De Paul, el mediocampista de la Selección Argentina que también disputó la final del mundo el pasado 19 de julio.

Rodrigo De Paul

Leo, el Inter Miami y todo el mundo deberán esperar un poco más para que vuelva el grito sagrado de gol. El próximo partido será el miércoles 5 de agosto a las 20:30 horas contra San Luis, unas de las victimas que ya sufrió al argentino.

FMZ