Argentinos Juniors dio el gran golpe de la tercera jornada del Torneo Clausura 2026 y ratificó su arranque de ensueño. En Córdoba, el Bicho derrotó 1-0 a Belgrano, vigente campeón del Apertura, alcanzó el puntaje perfecto con tres victorias en tres presentaciones y se afirma como el puntero sólido de la Zona B.

El encuentro comenzó parejo y disputado, pero la gran bisagra del partido ocurrió a los 38 minutos de la etapa inicial. Franco Vázquez le cometió una dura infracción a Hernán López Muñoz y, si bien en primera instancia parecía sancionada con amonestación, el árbitro terminó mostrándole la tarjeta roja, dejando al Pirata con diez hombres.

El equipo de La Paternal capitalizó de inmediato la superioridad numérica. En el tiempo de adición de la primera mitad, Gabriel Florentín ejecutó un centro preciso para la llegada de Francisco Álvarez, quien ganó por arriba y conectó un cabezazo letal para vencer a Thiago Cardozo y decretar el 1-0.

El arranque del complemento tuvo emociones fuertes desde el vestuario. Apenas al minuto de juego, Emiliano Viveros estampó el segundo tanto para el conjunto visitante. Sin embargo, la acción fue revisada por el VAR y el juez Andrés Gariano anuló el gol por un offside previo.

A pesar de contar con un jugador menos, Belgrano empujó en busca de la igualdad de la mano de Lucas Zelarayán y los ingresos de Lucas Passerini y Santiago Longo. No obstante, Argentinos Juniors se mostró sólido en la marca y terminó sellando una victoria gigante en suelo cordobés.

Con este resultado, el Bicho encadena nueve puntos sobre nueve posibles en el arranque del certamen, mira a todos desde arriba en la Zona B y confirma su condición de gran candidato en este inicio del Clausura.

FMZ