Estudiantes liquidó el partido temprano y firmó una actuación contundente ante su gente. En La Plata, el Pincha goleó 3-0 a Defensa y Justicia en un compromiso donde exhibió máxima efectividad en la primera mitad para adueñarse de tres puntos fundamentales en la Zona A del Torneo Clausura.

El conjunto local impuso condiciones desde el inicio. Apenas a los 8 minutos de juego, Eric Meza envió un centro preciso para la aparición de Guido Carrillo, quien ganó de arriba y metió un frentazo inalcanzable para Matías Borgogno, estampando el 1-0.

Sin darle tiempo de reacción a la visita, el León volvió a golpear a los 15: tras una habilitación de Tiago Palacios, Lucas Piovi definió para marcar el segundo tanto de la tarde y estirar la ventaja en La Plata.

Lejos de sacar el pie del acelerador, Estudiantes mantuvo la intensidad ofensiva generando chances a través de Fabricio Pérez y las apariciones de Alexis Castro.

La coronación de esa gran etapa inicial llegó a los 35 minutos: Tomás Palacios firmó el el 3-0. Aunque la jugada requirió la revisión del VAR por un posible offisde, el árbitro Sebastián Martínez terminó convalidando el gol.

En el complemento, el equipo de La Plata administró los tiempos y la ventaja conseguida. Defensa y Justicia intentó descontar, pero chocó contra la firmeza defensiva de la zaga local y las intervenciones del arquero Fernando Muslera.

Con este triunfo aplastante construido en apenas 35 minutos, Estudiantes sumó una victoria clave: sumó sus primeros puntos en el Torneo Clausura.

FMZ