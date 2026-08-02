Qué está pasando en River y cuál es la situación de cada uno de los 15 jugadores marginados en el "container"

En el mundo River, la tormenta no cesa y en Núñez aún no reina la paz. La reciente derrota ante Gimnasia en La Plata profundizó una crisis que ya acumulaba la caída ante Barracas Central en el inicio del Torneo Clausura y el golpazo de la eliminación en Copa Argentina a manos de Aldosivi. La alarma no solo suena en las tribunas, sino también en el cuerpo técnico: Eduardo Coudet admitió públicamente que precisa "tres o cuatro refuerzos más" para poder competir. Es ahí donde la contradicción expone a la dirigencia y la pregunta de los hinchas se vuelve inevitable: si el equipo necesita variantes, ¿Por qué se marginó a un grupo de futbolistas que arribaron hace apenas unos meses? ¿Cuál es la situación de cada uno de ellos?

La respuesta se encuentra a tan solo 700 metros del Monumental, en el predio de Cantilo. Tras el primer semestre, River se desprendió de 15 jugadores por decisión de la dirigencia y 11 de ellos fueron relegados al "container", como fue bautizado popularmente ese lugar. Allí, donde funcionan vestuarios provisorios mientras avanzan las obras del predio, se entrenan esos futbolistas.

La imagen mediática de este destierro, viralizada en redes y potenciada por las visitas de viejos ídolos como Alejandro Montenegro, pasó de ser vista como una muestra de autoridad de la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo, a transformarse en un boomerang político, económico y deportivo.

La radiografía del "container": los borrados de River y la situación de cada uno

Para comprender el impacto del conflicto hay que mirar los nombres propios. No se trata de un puñado de juveniles sin rodaje o futbolistas a prueba: la nómina abarca desde campeones del mundo y referentes de época, hasta internacionales de Selección y apuestas millonarias por las que el club desembolsó fortunas hace muy poco.

En total, la reestructuración alcanzó una lista 15 futbolistas: nueve de ellos continúan en el famoso "container" de Cantilo realizando trabajos diferenciados, mientras que otros seis ya lograron destrabar sus salidas.

Algunos de los jugadores de River en el famoso "container"

Los 9 que continúan en Cantilo

Germán Pezzella: Uno de los que más llama la atención. A sus 35 años, el campeón del mundo en Qatar 2022 y referente formado en el club regresó a mediados de 2024 y acumula 50 partidos con River (8 de ellos en 2026, tras superar una severa lesión de rodilla). Pese a que los referentes del plantel profesional intercedieron ante la dirigencia solicitando formalmente su reincorporación, la postura fue inamovible tras el rechazo del defensor a firmar un nuevo vínculo esquematizado por productividad. Con contrato hasta diciembre de 2027, el bahiense continúa escuchando ofertas.

Fabricio Bustos: Similar a la situación de Pezzella, sus compañeros tampoco lograron interceder para rescatarlo. El lateral derecho suma 53 encuentros en el club. Tras enfriarse la posibilidad de retornar a Independiente, su nombre comenzó a sonar como alternativa para reforzar a Peñarol, además de registrar sondeos desde México, Brasil y la MLS. Mantiene contrato hasta fines de 2027.

Matías Viña: Arribó al club en enero de 2026 cedido por el Flamengo de Brasil y disputó apenas 14 partidos oficiales. Luego de participar en el Mundial con Uruguay, regresó para sumarse directamente al grupo de los marginados. La interrupción del préstamo resulta sumamente costosa para el Millonario, por lo que la dirigencia negocia a contrarreloj el retorno anticipado al conjunto brasilero para rescindir la cesión.

Kendry Páez: Considerado en su momento una de las apuestas jóvenes más ambiciosas del proyecto, el ecuatoriano acumuló solo 14 partidos, un gol y una asistencia desde su llegada en febrero de 2026. Como el contrato original con el Chelsea estipulaba una cesión prolongada, River negocia la interrupción anticipada para que el club londinense le busque un destino en Europa.

Kevin Castaño: Es uno de los jugadores más complejos desde el aspecto financiero. River desembolsó una cifra cercana a los 15 millones de dólares a inicios de 2025 para adquirir su ficha. No obstante, tras 45 apariciones y un rendimiento distante, quedó fuera del armado principal. Caída la posibilidad de incluirlo en la negociación por Fausto Vera con Atlético Mineiro, su destino estaría cerca de cerrarse en el Vasco da Gama de Brasil.

Kevin Castaño, uno de los fichajes más caros de la historia de River

Maximiliano Salas: Protagonista de una transferencia complicada cuando River ejecutó su cláusula de salida de Racing por cerca de 8 millones de euros a mediados de 2025, el delantero sumó 37 partidos y 7 goles. Apenas un año después de su llegada y con vínculo hasta 2029, se aceleraron las charlas para ser cedido a préstamo a Independiente Rivadavia.

Giuliano Galoppo: Adquirido a comienzos de 2025, el ex Banfield disputó 48 partidos y marcó 8 goles con la camiseta de River. La intención prioritaria del volante es dar el salto al fútbol europeo. Con contrato hasta diciembre de 2028, se analizan propuestas de cesión con opción de compra.

Santiago Lencina: El jovencito de 20 años acumula 30 partidos en Primera y tres goles. Tras haber firmado recientemente una extensión de su contrato hasta diciembre de 2028 en medio de una ardua negociación, su salida es una de las más encaminadas: se sumaría a préstamo con opción de compra al Burgos de la Segunda División de España.

Matías Galarza Fonda: Tuvo un paso fugaz de 14 partidos en el segundo semestre de 2025 antes de marcharse a préstamo al Atlanta United de la MLS. Tras completar una destacada actuación con Paraguay en la Copa del Mundo, el volante retornó, pero fue notificado de que no sería tenido en cuenta. Aunque las negociaciones con el Bologna sufrieron un parate, el cambio de postura dirigencial reabrió la búsqueda de un destino a préstamo. Tiene contrato hasta fines de 2028.

Los 6 que ya cerraron su salida o desvinculación

A esta nómina se suman seis nombres de enorme peso que ya lograron rescindir o ser transferidos para no seguir en el predio.

Paulo Díaz: El defensor chileno le puso fin a un ciclo de casi siete años y 222 partidos con la camiseta de River. Acordó su desvinculación de común acuerdo y firmó un contrato con Atlanta United de la MLS hasta la temporada 2027-28.

Maximiliano Meza: Tras acordar la rescisión de su contrato de común acuerdo luego de 49 partidos jugados en el club, el volante quedó en libertad de acción y selló su retorno a Independiente.

Juan Fernando Quintero: El héroe de Madrid acordó la rescisión de su contrato tras completar 40 partidos y 5 goles en su último ciclo, buscando un destino que le garantice la continuidad deseada en el tramo final de su carrera. Su próximo destino podría estar en Europa, y tampoco se descarta un posible retorno a Colombia.

Juan Fernando Quintero

Franco Armani: La leyenda del arco millonario cerró su etapa gloriosa tras 366 partidos disputados desde su llegada en enero de 2018. Tras varias negociaciones, el arquero selló su regreso a Atlético Nacional de Colombia.

Alexander Woiski: El delantero hispano-argentino llegado desde Mallorca por pedido del anterior cuerpo técnico rescindió su contrato tras no haber debutado oficialmente en Primera División ni lograr afianzarse en Reserva, finalizando un vínculo insólito que contaba con una cláusula teórica de 100 millones de euros.

Ian Subiabre: Una de las joyas surgidas del semillero con mayor proyección, habiendo sumado 42 partidos oficiales y 3 goles desde su debut a comienzos de 2024. Pese a haber renovado su contrato hasta finales de 2028 tras un conflicto con la directiva, el extremo quedó relegado. Finalmente, este sábado se confirmó que llegó a un acuerdo con Tigre para una cesión con opción a compra.

Problemas por falta de jugadores

El costo de la depuración empezó a cobrarse muy caro sobre el terreno de juego. Una de las mayores paradojas del proceso impulsado por la dirigencia y respaldado por el Chacho Coudet radica en la confección de la nómina: River marginó o dejó ir a más mediocampistas de los que posee en su plantel actual, y hoy esa zona es un gran problema.

En total, la institución prescindió del aporte de siete volantes. Como contrapartida, en la nómina oficial de Primera apenas figuran seis alternativas naturales para la mitad de la cancha: Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, el recién incorporado Mauro Arambarri y los juveniles Juan Cruz Meza y Lucas Silva, estos últimos aún en proceso de consolidación. La falta de variantes para afrontar la doble competencia puso en evidencia la fragilidad del armado.

El conflicto de las ausencias se traslada con igual severidad al lateral izquierdo. Con Marcos Acuña descartado por lesión de cara al trascendental choque frente a Rosario Central, las opciones del cuerpo técnico se reducen a darle la responsabilidad al juvenil Facundo González o improvisar con Giovanni González a pierna cambiada.

FMZ