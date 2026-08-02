Newell's vs Boca Juniors, por el Torneo Clausura 2026

Este domingo Boca visita a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa desde las 17 horas por la tercera fecha del Torneo Clausura. El Xeneize, que viene de una sufrida clasificación por Copa Sudamericana ante O'Higgins, buscará su primera victoria en el certamen ante La Lepra que ganó y perdió en sus dos primeras presentaciones

El encuentro será dirigido por Andrés Merlos y podrá verse en vivo por la pantalla de TNT Sports.

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Cómo llega Newell's

Newell's registra tres puntos en el Torneo Clausura tras cosechar una victoria por 1 a 0 ante Talleres y una derrota por el mismo resultado frente a Independiente, ubicándose en la octava posición de la Zona A. De cara al partido ante Boca, la alineación mantendrá la base del último partido, aunque con la baja obligada de Walter Núñez por lesión.

Newell's

Cómo llega Boca

Boca afronta una intensa seguidilla de partidos tras clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana al vencer por penales a O'Higgins, mientras que en el Torneo Clausura debutó con una dura derrota por 3 a 0 ante Deportivo Riestra y tiene pendiente su encuentro de la segunda fecha frente a Estudiantes, el cual se jugaría en el estadio de Huracán debido al mal estado de La Bombonera.

De cara al partido ante Newell's, el entrenador Rodolfo Arruabarrena evaluará el desgaste físico del plantel y planea realizar un máximo de cuatro modificaciones respecto al último once inicial.

Boca Juniors

Newell's vs Boca: las posibles formaciones

Newell's: Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Gianetti, Martín Luciano; Luca Regiardo, David Sotelo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Thomas Ríos; Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal o Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa o Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Estadísticas y minuto a minuto

BP