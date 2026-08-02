La Liga Profesional confirmó la programación de la fecha 4 a la 7: cuándo se juega San Lorenzo vs Huracán y el clásico de La Plata

El Torneo Clausura 2026 ingresa en su etapa de mayor ebullición y los clubes ya conocen cómo se re diagramará su agenda competitiva para las próximas semanas, con partidos clave tanto en la lucha por el título como en la disputa de los tradicionales derbies regionales que paralizan al país.

Fecha 3 del Torneo Clausura 2026: qué partidos se juegan este domingo y dónde verlos en vivo

San Lorenzo vs. Huracán y la localía de Boca en la fecha 4

El plato fuerte de la cuarta jornada llegará el domingo 9 de agosto desde las 15, momento en que San Lorenzo reciba a Huracán en el Nuevo Gasómetro para animar una nueva edición del histórico clásico barrial.

En esa misma fecha, Boca Juniors continuará ejerciendo su localía en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios —debido a los trabajos de puesta a punto en el campo de juego de La Bombonera— para medirse frente a Vélez el sábado 8 de agosto a las 19:15.

San Lorenzo vs Huracán

El Bosque se enciende: fecha para el clásico platense

La emoción continuará en aumento de cara a la quinta fecha, la cual tendrá como foco indiscutido el esperado derbi de la ciudad de las diagonales. Estudiantes y Gimnasia se verán las caras el sábado 15 de agosto desde las 16:45 en el estadio pincharrata.

Por su parte, en el mismo fin de semana, River Plate asumirá un examen de complejidad en el estadio Monumental al recibir a Argentinos Juniors el domingo 16 a las 18:00, en un choque vital para las aspiraciones de ambos en la parte alta de la tabla.

Estudiantes vs Gimnasia

Interzonal de alto voltaje: River-Vélez y Racing-Boca

El calendario de la sexta fecha estará marcado por los cruces de la tradicional jornada interzonal, regalando dos emparejamientos de enorme peso futbolístico: River y Vélez se medirán en el estadio Monumental el sábado a las 19:15, en un duelo vibrante entre dos animadores históricos.

Además, Racing y Boca cerrarán la jornada dominical en el Cilindro de Avellaneda, prometiendo un marco imponente y un choque de máxima tensión competitiva entre dos candidatos al título.

Boca vs Racing Club

La exigencia continúa en la séptima jornada

El recorrido programado hasta el momento se cerrará con la séptima fecha, donde los gigantes del fútbol argentino afrontarán exigentes compromisos frente a rivales de la zona sur del Gran Buenos Aires.

Mientras Boca tendrá acción en condición de local frente a Lanús en la jornada sabatina, River deberá viajar hasta el estadio Florencio Sola para medirse ante Banfield el domingo desde las 15:00, en un tramo del certamen que empieza a perfilar a los principales candidatos de la competencia.

Cronorgama de la Fecha 4

Viernes 7 de agosto

19.30 Rosario Central – Aldosivi (Zona B)

21.45 Ind. Rivadavia Mza. - Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

Sábado 8 de agosto

14.45 Deportivo Riestra – Estudiantes (Zona A)

14.45 Atlético Tucumán – Sarmiento (Zona B)

17.00 Tigre – River (Zona B)

19.15 Boca – Vélez (Zona A)

21.30 Independiente – Platense (Zona A)

21.30 Instituto – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

Domingo 9 de agosto

15.00 San Lorenzo – Huracán (Interzonal)

17.45 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A)

17.45 Gimnasia – Barracas Central (Zona B)

20.15 Argentinos – Racing (Zona B)

Lunes 10 de agosto

19.00 Banfield – Belgrano (Zona B)

21.15 Unión – Central Córdoba (Zona A)

Martes 11 de agosto

21.00 Talleres – Lanús (Zona A)

Cronograma de la Fecha 5

Viernes 14 de agosto

20.30 Racing – Banfield (Zona B)

Sábado 15 de agosto

14.30 Aldosivi – Tigre (Zona B)

14.30 San Lorenzo – Unión (Zona A)

16.45 Estudiantes – Gimnasia (Interzonal)

19.00 Newell’s – Deportivo Riestra (Zona A)

19.00 Belgrano – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

21.15 Platense – Boca (Zona A)

Domingo 16 de agosto

15.00 Central Córdoba – Instituto (Zona A)

15.00 Sarmiento – Huracán (Zona B)

18.00 River – Argentinos (Zona B)

20.15 Barracas Central – Rosario Central (Zona B)

Lunes 17 de agosto

14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán (Zona B)

17.00 Lanús – Independiente (Zona A)

19.15 Vélez – Defensa y Justicia (Zona A)

21.30 Gimnasia (Mza.) – Talleres (Zona A)

Fútbol argentino

Cronograma de la Fecha 6 – Interzonal

Viernes 21 de agosto

14.30 Aldosivi – Unión

20.00 Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo

Sábado 22 de agosto

16.00 Gimnasia – Gimnasia (Mza.)

16.00 Atlético Tucumán – Instituto

18.30 Independiente – Ind. Rivadavia Mza.

21.00 Newell’s – Banfield

21.00 Huracán – Deportivo Riestra

Domingo 23 de agosto

14.45 Sarmiento – Estudiantes

14.45 Barracas Central – Platense

17.00 Belgrano – Defensa y Justicia

19.15 River – Vélez

21.30 Racing – Boca

Lunes 24 de agosto

19.00 Tigre – Central Córdoba

21.15 Lanús – Argentinos

21.15 Talleres – Rosario Central

Cronograma de la Fecha 7

Viernes 28 de agosto

19.00 Huracán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.15 Unión – Sarmiento (Interzonal)

Sábado 29 de agosto

14.45 Deportivo Riestra – Vélez (Zona A)

17.00 Rosario Central – Gimnasia (Zona B)

19.00 Boca – Lanús (Zona A)

21.30 Talleres – Central Córdoba (Zona A)

21.30 Atlético Tucumán – Belgrano (Zona B)

Domingo 30 de agosto

15.00 Banfield – River (Zona B)

17.00 Argentinos – Aldosivi (Zona B)

19.15 Independiente – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Racing (Zona B)

Lunes 31 de agosto

19.00 Defensa y Justicia – Platense (Zona A)

19.00 Estudiantes – Newell’s (Zona A)

21.15 Tigre – Barracas Central (Zona B)

21.15 Instituto – San Lorenzo (Zona A)

BP