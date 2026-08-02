Arruabarrena, tras el empate de Boca: "Cometemos errores tontos que nos cuestan demasiado"

Luego del empate 2-2 frente a Newell's, el entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, hizo un profundo análisis del presente del equipo y apuntó contra las desatenciones que, según su mirada, se vienen repitiendo y terminan condicionando los resultados.

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El DT reconoció que el resultado le dejó un sabor amargo y aseguró que la principal preocupación no pasa por el funcionamiento futbolístico, sino por los errores individuales que el equipo comete en momentos puntuales.

"Son situaciones que ya se repiten: cometemos errores tontos que nos cuestan muy caro. Hubo una reacción, eso es lo positivo, pero no podemos jugar 65 minutos en buen nivel y luego tener esas distracciones"

Para Arruabarrena, Boca controló gran parte del encuentro y generó varias situaciones de gol tanto en el primer como en el segundo tiempo, aunque un lapso de apenas 15 minutos terminó cambiando el desarrollo del partido.

"Estamos calientes. Tuvimos 15 minutos de errores muy tontos que a este nivel cuestan muchísimo. En lo futbolístico estoy más tranquilo que en el último partido. Me preocupan más esos errores que cometemos. Sabía dónde venía y con qué problema me encontraba. No tenemos tiempo para trabajar. Los ejercicios deberán ser de más calidad que de cantidad. Muchas veces entrenamos para recuperar y elegir a los jugadores más descansados. Hoy soy más un seleccionador que un entrenador"

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"Somos Boca y hay que levantar"

El entrenador insistió en que la reacción del equipo tras quedar en desventaja es uno de los aspectos positivos que dejó la noche, aunque reconoció que el empate no conforma.

"Lo que más bronca me da es que no es un problema anímico. Si fuera eso, el equipo se hundiría todo el partido. Son 15 minutos de desconcentración, de pensar que no va a pasar nada y no hacer el esfuerzo para cubrir un espacio. Somos Boca y hay que levantar", "Fue un empate con gusto amargo. Estamos vivos en todas las competencias. Estamos mejorando, pero necesitamos que eso también se refleje en los resultados", señaló.

Finalmente, habló del próximo compromiso frente a Estudiantes de La Plata, que se disputará en el estadio de Huracán debido a los trabajos de reacondicionamiento del césped de La Bombonera.

"Queremos jugar de local, pero el club está trabajando en el campo de juego. Contra Estudiantes iremos a Huracán e intentaremos conseguir los tres puntos que hoy se nos escaparon. No hay tiempo para lamentos: mañana a entrenar y en tres días ya tenemos otro partido".