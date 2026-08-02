River cae en picada: los hinchas millonarios cantaron en contra de la directiva tras la derrota ante Central

Consumada la derrota de River Plate ante Rosario Central, cientos de socios y simpatizantes de River Plate se autoconvocaron masivamente en el tradicional hall central del club para entonar durísimos cánticos contra la actual conducción directiva, marcando un hito inédito para la presente gestión.

Qué está pasando en River y cuál es la situación de cada uno de los 15 jugadores marginados en el "container"

La masa de hinchas copó el corazón de la institución de Núñez para descargar su enfado tras acumular cinco caídas consecutivas en torneos de AFA. Los clásicos insultos hacia la mesa directiva, sumados al atronador reclamo de "que se vayan todos", reflejaron una fractura evidente entre la tribuna y los altos mandos del club, en medio de una crisis futbolística sin precedentes en la era moderna.

Un quiebre de clima institucional y deportivo

El descontento popular no se limitó a la comisión directiva; los reclamos salpicaron al cuerpo técnico conducido por Eduardo Coudet y al propio plantel profesional, que se retiró del campo de juego en medio de un clima espeso y silbidos ensordecedores. Entre la masa de socios autoconvocados en las adyacencias del hall, se escuchó con insistencia el pedido desesperado por el retorno de un símbolo histórico de la casa como Ramón Díaz.

Las instalaciones internas del club debieron ser fuertemente custodiadas por el personal de seguridad privada y efectivos policiales para prevenir desbordes mayores en las áreas de circulación interna. La masa social demostró que la paciencia con la gestión actual se ha agotado por completo, abriendo un interrogante gigante sobre las medidas que tomará la cúpula millonaria en los próximos días para frenar la sangría.

LT.