El agobiante calendario de Boca en agosto: la agenda de hasta nueve partidos que pone a prueba al equipo de Arruabarrena

El mes de agosto se presenta como una etapa bisagra y de vértigo puro para Boca Juniors. Con los frentes del Torneo Clausura, el plano internacional de la Copa Sudamericana y la expectativa latente por la Copa Argentina, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena ingresa en un tramo de máxima exigencia física y futbolística, donde el plantel profesional podría llegar a disputar hasta nueve encuentros en apenas treinta días.

La maratónica seguidilla de compromisos ya se puso en marcha con el reciente compromiso frente a Newell’s Old Boys por la tercera fecha del campeonato local. Sin margen para el respiro ni las especulaciones, el calendario inmediato no da tregua y obligará al cuerpo técnico a administrar cargas de manera milimétrica para mantener la competitividad en todos los frentes.

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Una seguidilla sin respiro para Boca en el Torneo Clausura y la Sudamericana

La dinámica de partidos en la era Arruabarrena exigirá velocidad mental y física. Mañana mismo, miércoles 5 de agosto, el Xeneize volverá a saltar al terreno de juego para ponerse al día en el certamen local cuando reciba a Estudiantes de La Plata en condición de local en el estadio de Huracán. Sin tiempo para el análisis, apenas tres días más tarde —el sábado 8— repetirá escenario para medirse ante Vélez Sarsfield por el torneo doméstico.

El pulso internacional irrumpirá de inmediato con el inicio de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Boca se medirá en el duelo de ida frente a Recoleta de Paraguay en condición de local (martes 11), antes de visitar a Platense por el Clausura (sábado 15) y definir la serie continental ante los paraguayos en condición de visitante (martes 18).

Boca Juniors

El cierre de mes y el misterio por la Copa Argentina

La recta final de agosto mantendrá la misma intensidad competitiva. El domingo 23, el conjunto de la Ribera protagonizará uno de los duelos más atractivos de la jornada al visitar a Racing Club en el Cilindro de Avellaneda. Finalmente, la persiana del mes se bajará en Brandsen 805 el sábado 29, cuando reciba a Lanús en La Bombonera.

A toda esta apretada hoja de ruta se le podría sumar un casillero más de peso: el trascendental choque por la Copa Argentina frente a Vélez. Dicho compromiso aguarda por su oficialización de día y horario —tentativamente programado entre las fechas 6 y 7 del Clausura— y tendría a la ciudad de Rosario como escenario neutral.

El fixture completo de Boca en agosto

Miércoles 5 de agosto: vs. Estudiantes (Local / Estadio de Huracán) - pendiente.

Sábado 8 de agosto: vs. Vélez (Local / Estadio de Huracán) - Torneo Clausura.

Martes 11 de agosto: vs. Recoleta de Paraguay (Local) - Ida, octavos de final de la Copa Sudamericana.

Sábado 15 de agosto: vs. Platense (Visitante) - Torneo Clausura.

Martes 18 de agosto: vs. Recoleta de Paraguay (Visitante) - Vuelta, octavos de final de la Copa Sudamericana.

Domingo 23 de agosto: vs. Racing Club (Visitante) - Torneo Clausura.

A confirmar: vs. Vélez - Copa Argentina (Sede: Rosario).

Sábado 29 de agosto: vs. Lanús (Local) - Torneo Clausura.

BP