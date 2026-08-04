¡Alivio para Leo!: La Justicia desestimó la millonaria demanda de 7 millones de dólares contra Lionel Messi y la AFA

El panorama judicial de Lionel Messi se despejó por completo en los Estados Unidos. La demanda por 7 millones de dólares que pesaba en su contra y de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue oficialmente descartada por la justicia estadounidense, poniendo fin a un conflicto legal que había comenzado a mediados de 2025.

La era post-Mundial de Messi: entre la ilusión en la MLS y el dilema de su continuidad en la Selección Argentina

El origen del litigio se remonta a abril del año pasado, cuando la promotora Vid Music Global (VMG) accionó legalmente contra el capitán de la Albiceleste y la entidad madre del fútbol nacional. La denuncia apuntaba a un presunto incumplimiento contractual durante la ventana de amistosos de octubre frente a Venezuela y Puerto Rico, donde se exigía la presencia del rosarino en cancha por un lapso mínimo de 30 minutos.

En aquel entonces, la ausencia de Messi ante la Vinotinto —justificada por molestias físicas, pese a que luego sumó minutos en la MLS— desató el reclamo de la empresa, que aseguraba haber perdido 1.3 millones de dólares dentro de un contrato valuado en 7 millones, e impulsó un expediente con hasta 11 cargos que incluían fraude, conspiración civil y enriquecimiento injusto.

Lionel Messi en la Selección Argentina

El fallo de la jueza: por qué se cayó la demanda contra Leo

Tras analizar exhaustivamente los escritos presentados por ambas partes y los antecedentes del caso, la magistrada Lisa Walsh, del tribunal del condado de Miami-Dade (Florida), dictó una resolución contundente para desestimar el proceso.

En su comunicado, la jueza argumentó que las acciones previas de un deportista no constituyen una promesa de participación absoluta: "Entrenar con la selección nacional y asistir a reuniones no constituyen afirmaciones de hecho, y son precisamente lo que un deportista hace antes de un partido en el que puede o no terminar jugando", señaló Walsh.

Asimismo, el tribunal sentenció: "Tras revisar los escritos de las partes y el expediente, el tribunal concede la moción de desestimación presentada por Messi", eximiendo al astro argentino de cualquier tipo de castigo, conspiración o violación de los límites contractuales acordados con la promotora.

Lionel Messi en la Selección Argentina

Un mes cargado para Lionel Messi

Con la trama legal definitivamente cerrada, Lionel Messi ya pisa firme sobre el césped con una agenda sumamente exigente junto al Inter Miami. Las Garzas afrontarán un mínimo de siete encuentros determinantes en el transcurso de agosto.

El primer gran objetivo en el horizonte cercano es la Leagues Cup, certamen que el argentino conquistó de manera histórica en 2023. En la fase de grupos, el conjunto de la Florida se medirá ante San Luis, Monterrey y León con la ilusión de sumar una nueva estrella a su joven vitrina.

A la par, la acción no se detiene en la Major League Soccer (MLS), donde el equipo busca afianzarse en la parte alta de la Conferencia Este. El calendario inmediato de Messi contempla duros compromisos:

16 de agosto: Visitante ante Nashville.

20 de agosto: Visita a Philadelphia.

23 de agosto: Recepción de Toronto en casa.

30 de agosto: Cierre del mes recibiendo a CF Montreal.

BP