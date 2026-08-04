Boca y River sueñan con un Superclásico en la Sudamericana, pero antes deben encontrarse con su mejor versión

La Copa Sudamericana 2026 empieza a tomar forma y el cuadro definitivo dejó un escenario que ilusiona a todo el continente: Boca y River podrían enfrentarse en una semifinal. El Superclásico internacional aparece como una posibilidad concreta, aunque el camino todavía es largo y, sobre todo, exige una mejora futbolística que hoy ninguno de los dos ha demostrado.

El Xeneize, que eliminó con mucho sufrimiento a O'Higgins por penales en el repechaje, enfrentará a Deportivo Recoleta en los octavos de final. En otra llave, River tendrá un duro cruce frente a Independiente Santa Fe, uno de los equipos más sólidos del certamen.

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Si ambos avanzan, los caminos seguirán separados hasta las semifinales. Boca debería superar los octavos y luego el ganador de la llave entre Bolívar y Sao Paulo, mientras que River tendría que dejar en el camino a Santa Fe y posteriormente al vencedor de Vasco y Olimpia. Recién allí aparecería la posibilidad de un Superclásico con un lugar en la final en juego.

Pero proyectar ese escenario hoy parece, cuanto menos, apresurado.

Boca clasificó, pero no convenció

El conjunto azul y oro logró el objetivo de meterse entre los 16 mejores, aunque volvió a dejar más dudas que certezas. La serie frente a O'Higgins mostró a un equipo con problemas para generar juego, sin continuidad futbolística y que necesitó de los penales para avanzar ante un rival de menor jerarquía. La clasificación alivió el momento, pero no disipó las críticas.

La sensación es que los de la ribera sigue dependiendo de apariciones individuales y de su carácter competitivo, más que de un funcionamiento consolidado. En una fase eliminatoria eso puede alcanzar para sobrevivir un partido, pero difícilmente sea suficiente para pelear un título continental.

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River, inmerso en una crisis

Del otro lado, el presente de River es todavía más complejo. El equipo de Eduardo Coudet atraviesa una de las peores rachas de su historia reciente: acumula cinco derrotas consecutivas en torneos de AFA, los cuestionamientos al entrenador crecieron de manera exponencial y el rendimiento colectivo está muy lejos de lo esperado.

Paradójicamente, la Sudamericana aparece como la gran oportunidad para rescatar una temporada que viene siendo decepcionante. Quedar eliminado en octavos profundizaría una crisis que ya golpea fuerte al club, mientras que avanzar podría cambiar el ánimo de un plantel que necesita recuperar confianza.

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El cuadro alimenta la ilusión de un Superclásico internacional con un boleto a la final en juego. Sería uno de los enfrentamientos más importantes entre ambos en competencias Conmebol de los últimos años.

Sin embargo, la realidad obliga a poner un freno al entusiasmo. Boca todavía no logra construir un equipo confiable y River atraviesa una crisis futbolística que parece no encontrar techo. Hoy, más que pensar en una semifinal entre ellos, ambos necesitan demostrar que tienen argumentos para superar unos octavos de final que, por presente, serán mucho más exigentes de lo que indica el papel.