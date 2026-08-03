Central Córdoba vs San Lorenzo, por el Torneo Clausura 2026

Este lunes en el estadio Único Madre de Ciudades, Central Córdoba y San Lorenzo se enfrentarán desde las 21.15 horas, por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. Sebastián Domínguez debutó como técnico del Ferroviario con una derrota y ahora recibe al Ciclón, que quiere volver a sumar 3 puntos. El encuentro será dirigido por Sebastián Zunino y podrá verse en vivo por la pantalla de TNT Sports.

Fecha 3 del Torneo Clausura 2026: partidos y resultados de la Liga Profesional Argentina

Cómo llega Central Códoba

Central Córdoba cayó 1-0 ante Gimnasia de Mendoza en el debut y viene de caer de local 2-0 ante Atlético Tucumán en lo que fue el estreno de Sebastián Domínguez como entrenador. Ahora buscará ante San Lorenzo su primeros puntos en el campeonato.

Central Córdoba vs San Lorenzo

Cómo llega San Lorenzo

Después de quedar eliminado de la Copa Argentina y de perder en la primera fecha, San Lorenzo se repuso y venció 1-0 a Gimnasia (M). Martín Río, Danilo Arboleda, Emiliano Amor e Ignacio Zaballa llegaron en los últimos días y se sumaron a Juan Pablo Álvarez y Gustavo Del Prete como refuerzos. Sin embargo, el Ciclón no podrá contar con Nahuel Barrios que se rompió los ligamentos cruzados ni con Ezequiel Herrera por desgarro.

Central Córdoba vs San Lorenzo: las posibles formaciones

Central Córdoba: Javier Vallejos; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Fernando Martínez; Marco Iacobelli, Lucas González, Matías Vera, Horacio Tijanovich; Diego Barrera y Lucas Varaldo o Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.

San Lorenzo: Orlando Gill; Nahuel Arias, Emiliano Amor, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Juan Pablo Álvarez, Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Matías Reali; Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. DT: Néstor Gorosito.

Estadísticas y minuto a minuto

BP