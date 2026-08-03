Escándalo en la Roma: Dybala defendió a Soulé y discutió con el capitán del equipo

El pasado sábado, la pretemporada de la Roma dejó una imagen que encendió las alarmas en el fútbol italiano. Durante el encuentro amistoso disputado en Gales, el Cardiff City se impuso por un categórico 4-1 frente al conjunto dirigido por Gian Piero Gasperini, un resultado adverso que se vio opacado por un fuerte altercado interno sobre el final del partido.

Inmediatamente después de que el equipo local concretara su cuarto tanto, el capitán romano Bryan Cristante se dirigió con extrema dureza para reprender al joven argentino Matías Soulé. La situación escaló de inmediato cuando Paulo Dybala intervino de manera tajante, empujando al mediocampista para frenar la discusión y defender a su compatriota, elevando drásticamente la tensión en el campo de juego.

El cruce caliente entre los referentes de la "Loba" rápidamente se viralizó en redes sociales y ocupó las principales portadas de los medios deportivos en Italia. El episodio ocurre en un momento clave de preparación para los Giallorossi, que deben ajustar piezas de cara al debut oficial en la Serie A 2026-2027, programado para el próximo 24 de agosto frente a Fiorentina en el Estadio Olímpico.

Antes de ese compromiso liguero, el plantel afrontará los últimos encuentros de preparación: este martes 4 de agosto se medirán ante el Newport County, el sábado 8 chocarán frente al Brighton & Hove Albion y cerrarán el calendario amistoso el sábado 15 contra el Borussia Dortmund.

La continuidad de Dybala y su baja salarial para jugar la Champions

El incidente ocurre pocas semanas después de que Paulo Dybala resolviera su continuidad en el club de la capital italiana. A mediados de julio, el delantero cordobés disipó los rumores que lo vinculaban con un posible arribo a Boca Juniors en este mercado de pases y optó por extender su vínculo por una temporada más.

Paulo Dybala

Para concretar su permanencia, la "Joya" aceptó una importante reducción salarial, pasando a percibir poco más de 3.000.000 de euros en lugar de los 7.500.000 que cobraba anteriormente. Con este gesto, el zurdo se prepara para disputar la Champions League con la camiseta romana —un certamen que el club no jugaba desde hace casi cuatro temporadas—, consolidado como uno de los máximos ídolos de los tifosi a pesar de buscar su primer título oficial en la institución.

BP