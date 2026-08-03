La Asociación de Fútbol de Gales (FAW) se convirtió este lunes en la primera federación en retirarle formalmente su respaldo a Gianni Infantino de cara a la reelección de la FIFA para el período 2027-2031. Una de las asociaciones miembro de la UEFA dio el primer paso de ruptura tras el cataclismo que generó el plan fallido para comercializar con inversores privados parte de los activos de la Casa Madre del fútbol.

FIFA vs UEFA

A pesar de que el propio Infantino dio marcha atrás y canceló el plan para contener la tormenta política, la dirigencia galesa emitió un duro comunicado en el que el presidente de la FIFA perdió la credibilidad necesaria para seguir en el cargo.

La UEFA amaga soltarle la mano (y los votos) a Infantino en FIFA: "No podemos seguir así..."

Gales, en sintonía con UEFA, marcó la pérdida de confianza

La federación argumentó su decisión señalando "fallas graves en materia de buen gobierno, proceso y liderazgo", además de cuestionar duramente los valores, la comunicación y el criterio de la FIFA: "No poner los intereses del fútbol por encima de todo lo demás es un fracaso que no podemos aceptar".

Gianni Infantino

“Infantino ha perdido la confianza para seguir al frente del fútbol mundial", marcó el comunicado. El concepto de pérdida de confianza fue señado en distintos comunicados de UEFA, CONCACAF y Asia, las tres asociaciones que manifestaron su rechazo público al proyecto de la FIFA Forward Enterprise.

NZ