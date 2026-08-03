Alivio en Boca por Adam Bareiro: se evita la cirugía y sumará a las prácticas

En medio de semanas convulsionadas en el mundo Boca Juniors, el cuerpo médico del club llevó tranquilidad absoluta este lunes 3 de agosto respecto al estado físico de Adam Bareiro. Tras la incertidumbre provocada por una molesta hernia de disco, se confirmó oficialmente que el atacante paraguayo no necesitará ser intervenido quirúrgicamente, trayendo un enorme alivio para la planificación del plantel profesional.

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El tratamiento conservador mediante un bloqueo en la zona lumbar dio las respuestas esperadas por los profesionales de la salud. De esta forma, el futbolista evitará una larga convalecencia de más de tres meses fuera de las canchas, lo que le hubiera significado perderse prácticamente todo lo que resta de la temporada.

A partir de este martes, el atacante irá integrándose de manera progresiva a los trabajos de campo junto al grupo. El plan del cuerpo técnico es ir incrementando las cargas físicas día a día para monitorear en tiempo real la respuesta de la zona afectada y asegurar un reacondicionamiento óptimo.

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Su regreso definitivo a la convocatoria del primer equipo dependerá pura y exclusivamente de cómo evolucione a medida que sume minutos de máxima exigencia. Si responde sin dolores, el atacante estará disponible en el corto plazo para pelear por la titularidad en el ataque azul y oro.