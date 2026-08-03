El futbolista Tim Payne tuvo un debut soñado con la camiseta de Olimpia de Paraguay. El lateral neozelandés se hizo mundialmente famoso antes de la Copa Mundial 2026 a través de una campaña realizada por el creador de contenido argentino Valen Scarsini ("El Scarso") con impacto total: Payne pasó de tener 5.000 seguidores a más de cinco millones en sus redes sociales.

Tim Payne en el Mundial 2026

El golazo de Tim Payne en su debut ante Olimpia

Tim Paine saltó a la cancha a los 68 minuto, realizó su debut absoluto en el Fútbol de Paraguay y selló la goleada 5-0 sobre Rubio Ñu por la tercera fecha del Torneo Clausura.

El lateral derecho de 32 años cerró una gran jugada para decretar el quinto tanto del Decano. Recuperó la pelota en el sector medio, abrió hacia la banda derecha para la trepada de Franco Alfonso y fue a buscar la devolución a la medialuna, desde donde definió.

Del fenómeno en redes al proyecto de Olimpia: ¿Tim Payne vs River?

La llegada del polifuncional jugador neozelandés por 18 meses responde a una jugada estratégica de la directiva encabezada por Rodrigo Nogués, amigo personal de Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol.

Copa Sudamericana 2026: fixture, días y horarios de los octavos de final para Boca, River y Tigre

El presidente de Olimpia reconoció abiertamente que el fichaje del volante busca potenciar la expansión de la marca global del club más ganador del país y tricampeón de la Copa Libertadores.

Tim Payne con Olimpia de Paraguay

Olimpia está en octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, donde jugará ante Vasco de Gama. El ganador de la serie enfrentará en cuartos de final al vencedor de la llave entre River e Independiente Santa Fe.

NZ