Violencia en Floresta: graves amenazas de muerte al plantel y dirigentes de All Boys

Tras la dura derrota por 2-0 frente a Deportivo Madryn por la Primera Nacional en el estadio Islas Malvinas, la fachada del predio de All Boys amaneció con violentas pintadas e intimidaciones dirigidas de forma explícita hacia el plantel profesional y la comisión directiva de la institución. El equipo de Floresta esta a un punto de entrar a la zona roja de la categoría en la Zona A con 23 unidades, Central Norte marca el descenso con 22.

Amenazas en All Boys

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El clima en el predio albinegro escaló a niveles alarmantes cuando se descubrieron las frases escritas sobre los accesos principales. La consigna más sangrienta sentenció que “hay balas para todos”, mientras que en otra de las puertas del estadio se leía: “no se salva ninguno, van a cobrar todos”. Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, despertando un repudio generalizado.

El detonante de este grave episodio fue el traspié sufrido en el marco de la fecha 23 de la Primera Nacional. El equipo atraviesa un momento futbolístico crítico: acumula apenas 23 puntos en 22 presentaciones y permanece seriamente comprometido en la parte baja de la Zona A, condicionado por una preocupante irregularidad y la falta de victorias.

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Por el momento, no se ha logrado identificar a los autores materiales de los grafitis en el estadio de Floresta. Se aguarda una pronta intervención de los organismos de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y un comunicado oficial por parte del club para llevar tranquilidad a las familias de los futbolistas y a los socios.

LT.