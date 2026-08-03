La nueva derrota de River Plate generó una manifestación del público en el hall principal del Monumental, allí donde apareció el nombre de Ramón Ángel Díaz. “Cantemos todos para que vuelva Ramón” retumbó en las entrañas de un estadio que despidió a los futbolistas, y al entrenador Eduardo Coudet, con silbidos.

La continuidad de Chacho Coudet terminó ratificada puertas adentro y con un fuerte mensaje por parte del entrenador, convencido de poder revertir el presente. El entrenador que debutó el pasado marzo llegó tras un mal segundo ciclo de Marcelo Gallardo, y River sigue sin despegar.

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La figura de Ramón Díaz sobrevoló la actualidad de River cuando no se lo esperaba, y aunque Coudet la pelea, ¿es posible el regreso del Pelado?

La carrera de Ramón Díaz tras su último ciclo en River Plate

Ramón Ángel Díaz dirigió por última vez a River Plate el 25 de mayo de 2014, cuando el equipo venció 1-0 a San Lorenzo en San Luis y se consagró “Supercampeón” del Fútbol Argentino en el duelo entre los campeones de cada semestre. Ramón se despidió con una vuelta olímpica, sentando las bases para el arribo de Marcelo Gallardo y el comienzo de una de las eras más gloriosas en la historia del club.

Ramón Díaz al frente de Paraguay

Desde entonces el Pelado Díaz comenzó la etapa más frenética de su trayectoria como entrenador, dirigiendo en distintas partes del mundo. Todo comenzó con su primera, y al momento única, experiencia en selecciones, conduciendo a Paraguay.

Fueron 20 partidos, incluyendo la Copa América 2015, y una discreta producción con apenas tres triunfos. Lo siguió su desembarco al fútbol de Arabia Saudita, donde condujo con éxito al Al-Hilal, para luego tener un paso por Al-Ittihad y otro breve en el Pyramids de Egipto.

Ramón Díaz en Corinthians

Ramón Díaz regresó a Sudamérica para conducir a Libertad de Paraguay y luego regresó a Medio Oriente para dirigir al Al-Nasr de Emiratos Árabes y tener otro ciclo en Al-Hilal, donde conquistó seis títulos.

En 2023 arrancó su experiencia en el Fútbol de Brasil, dirigiendo a Vasco da Gama y Corinthians. En 2025 regresó a Paraguay pero para dirigir a Olimpia, y solamente duró siete partidos: “Cuando las cosas no se dan, para no complicar al club y a los dirigentes, lo mejor es irse”.

Ramón Díaz en Olimpia

Su último trabajo fue en Inter de Porto Alegre, donde dirigió 13 partidos y fue despedido en noviembre de 2025 tras malos resultados. La mejor experiencia de Ramón Díaz tras su último paso por River fue en el Al-Hilal, donde dirigió 107 partidos. Lo siguió Corinthians, con 60 duelos, y Vasco da Gama, con 41.

Sin trabajo durante 2026, Ramón Díaz fue nombrado en las últimas semanas como posible sucesor de Sebastián Beccacece en la Selección de Ecuador.

Ramón Ángel Díaz, sinónimo de River

Ramón Díaz dirigió a River Plate en 368 partidos durante sus tres ciclos en el club. El primero, entre 1995 y 2000, estuvo marcado por el éxito de cuatro títulos locales y la Libertadores 1996, y también por grandes apellidos que se lucieron con la camiseta del club.

Ramón Díaz

Con nueve títulos oficiales, Ramón Díaz fue el técnico más ganador de la historia de River hasta que lo superó Marcelo Gallardo, quien construyó su legado sobre las bases del último ciclo de Díaz.

NZ