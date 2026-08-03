El defensor argentino Facundo Medina volvió a dejar en claro el verdadero motor tras los éxitos recientes de la Selección Argentina. En una charla distendida pero profunda, remarcó que el costado humano y la fortaleza mental de la Scaloneta resultan mucho más determinantes que cualquier planteo en la pizarra.

Chacho Coudet y River Plate, unidos bajo el lema de la resistencia y el convencimiento

Para el actual futbolista del OM francés, el secreto del vestuario no pasa por esquemas rígidos. "No es todo táctica, y eso nos hace diferentes al resto", aseguró con contundencia, subrayando la química interna que respira el grupo capitaneado por Lionel Messi.

En esa misma línea, el marcador central valoró la profunda camaradería y la unidad del plantel cada vez que viste la camiseta albiceleste. "A mí lo que más me gustó fue el grupo que se armó. Es fundamental, porque necesitamos de todos", profundizó respecto al ambiente cotidiano en el predio de Ezeiza.

Lionel Messi como referencia

Chacho Coudet y River Plate, unidos bajo el lema de la resistencia y el convencimiento

El defensor también hizo hincapié en la tolerancia al fallo dentro de un equipo de máxima exigencia. "Yo te voy a defender pase lo que pase, y el error es parte del aprendizaje", afirmó el jugador, transmitiendo la premisa compartida que sostiene a los dirigidos por Lionel Scaloni en los momentos de mayor presión.

Finalmente, Medina resumió el compromiso total que siente cada integrante al saltar al campo de juego. "Cuando tenés excelentes jugadores que además son mejores personas, es imposible no tirarse de cabeza", concluyó el jugador de la Selección Argentina, dejando en claro que la mística sigue intacta.

LT.