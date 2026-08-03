Entradas para Boca vs Estudiantes en Huracán: cómo obtener un lugar y los filtros

Boca Juniors disputará un nuevo compromiso oficial frente a Estudiantes de La Plata el próximo miércoles 5 de agosto a las 19:00 en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Debido al cambio de localía al recinto de Huracán, el club activó el habitual protocolo de filtro para asegurar la presencialidad de sus socios más activos.

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Para los socios con mayor presencia acumulada, el proceso de confirmación inició este lunes 3 de agosto a las y se extenderá hasta el martes 4 de agosto a las 12:00 hs. Esta primera ventana exige contar con al menos un 70% de asistencia en los últimos 12 meses para asegurar el ingreso.

Aquellos hinchas que no alcancen dicho porcentaje deberán esperar a la instancia de reserva, habilitada a partir del martes 4 de agosto desde las 13:00 hs. La gestión se realiza de forma exclusiva mediante el portal oficial Soy Socio.

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Para ingresar a la cancha, cada asociado deberá presentar carnet físico, DNI y tener paga la cuota social de junio 2026. Cabe destacar que las puertas del estadio se abrirán a las 16:00 hs, tres horas antes del inicio del encuentro.

Asimismo, el club confirmó que habrá un puesto de atención al socio en la Av. Amancio Alcorta 2570 desde el horario de apertura de puertas. Los cobros presenciales no estarán disponibles y deberán gestionarse a través de Mercado Pago o la plataforma online.

LT.