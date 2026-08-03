lunes 03 de agosto del 2026
MUNDO RIVER

Giuliano Galoppo fue inhabilitado por FIFA por una deuda millonaria: los detalles

Giuliano Galoppo fue inhabilitado por la FIFA para jugar de forma oficial tras incumplir el pago de 500 mil dólares a su ex agente. Deberá cancelar la deuda para volver a la cancha.

Galoppo
La nueva incorporación "Millonaria" no juega desde el 16 de febrero ante Lanús. | X
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Un verdadero terremoto sacudió el panorama futbolístico de Giuliano Galoppo, jugador de River, pero sin sumar minutos. En las últimas horas, la FIFA envió una notificación oficial a través de la AFA comunicando la inhabilitación inmediata del volante para disputar encuentros oficiales. La sanción surge tras el incumplimiento de una deuda económica de 500 mil dólares que el futbolista mantiene con su anterior representante, Leandro Escudero.

Giuliano Galoppo
Giuliano Galoppo - River Plate

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El litigio data de la transferencia que llevó al mediocampista desde Banfield hacia el San Pablo de Brasil a mediados de 2022. En aquel momento, la ruptura del contrato de representación no se dio en los términos legales estipulados, lo que motivó al agente a recurrir a los tribunales del organismo internacional. Tras un largo proceso que incluyó una resolución desfavorable en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), la entidad madre con sede en Zúrich ratificó el fallo definitivo.

La intimación otorgaba un plazo de 30 días para cancelar la suma adeudada o asumir una suspensión disciplinaria de hasta seis meses sin actividad. Al cumplirse la fecha límite sin ejecutarse el desembolso correspondiente, la FIFA procedió a formalizar la inhabilitación a escala global y nacional.

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Actualmente, Galoppo y su equipo de legales trabajan a contrarreloj para coordinar un esquema de pago o un acuerdo financiero con la contraparte. Hasta tanto no se presente el comprobante de cancelación ante los entes reguladores, el jugador no podrá ser habilitado para firmar con ningún club, ni si quiera si Coudet se arrepiente y lo suma al plantel.

LT.

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