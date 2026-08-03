Vélez vs Independiente, por el Torneo Clausura 2026

Este lunes desde las 19 horas, en el Estadio José Amalfitani, Vélez e Independiente se enfrentan por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. Tanto el Fortín como el Rojo se impusieron en sus dos primeros partidos y van por su tercera victoria consecutiva. El encuentro será dirigido por Leandro Rey Hilfer y podrá verse en vivo por la pantalla de ESPN Premium.

Fecha 3 del Torneo Clausura 2026: partidos y resultados de la Liga Profesional Argentina

Cómo llega Vélez

El conjunto de Liniers liderado por Guillermo Barros Schelotto comenzó el campeonato con victorias frente a Instituto y Talleres, posicionándose en la pelea por la cima de la Zona A y buscando alcanzar a Independiente Rivadavia, el líder de la tabla anual.

Vélez

Cómo llega Independiente

Independiente arrancó el torneo con triunfos frente a Estudiantes y Newell's, ubicándose sexto con 30 unidades y consolidándose en puestos de clasificación a copas internacionales con la ilusión de alcanzar la próxima Copa Libertadores.

Vélez vs Independiente: las pocibles formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Dilan Godoy, Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Estadísticas y minuto a minuto

BP